నర్సంపేట మున్సిపాలిటీకి రూ.59 కోట్లు
సీఎం, ఎమ్మెల్యే చిత్రపటాలకు క్షీరాభిషేకం
నర్సంపేట: మున్సిపాలిటీకి ప్రభుత్వం రూ.59కోట్ల నిధులు మంజూరు చేసింది. ఈ మేరకు మంగళవారం పట్టణంలోని వరంగల్ రోడ్డు కూడలిలో ఎమ్మెల్యే దొంతి మాధవరెడ్డి, సీఎం రేవంత్రెడ్డి చిత్రపటాలకు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు పాలాభిషేకం చేశారు. ఈ సందర్భంగా టీపీసీసీ సభ్యుడు పెండెం రామానంద్ మాట్లాడుతూ నర్సంపేట అభివృద్ధికి రూ.59కోట్లు మంజూరు చేయిస్తూ మున్సిపల్ శాఖ ద్వారా ఉత్తర్వులు తీసుకువచ్చిన ఎమ్మెల్యే మాధవరెడ్డికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఎమ్మెల్యే దొంతి మాధవరెడ్డి చేస్తున్న అభివృద్ధిని చూసి ఓర్వలేని బీఆర్ఎస్ నాయకులు తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తున్నారన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ వైస్ ఎంపీపీ చింతల సాంబరెడ్డి, మాజీ మున్సిపల్ ఫ్లోర్ లీడర్ వేముల సాంబయ్యగౌడ్, మాజీ కౌన్సిలర్లు ఎలకంటి విజయ్కుమార్, వినోదసాంబయ్య, నాయకులు పాల్గొన్నారు.