ప్రభుత్వ అధీనంలోకి మెట్రో.. చైర్మన్‌గా సీఎస్ రామకృష్ణరావు

Apr 25 2026 6:55 PM | Updated on Apr 25 2026 7:15 PM

Telangana Government Takes Full Control of Hyderabad Metro

హైదరాబాద్ మెట్రోపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.  ఎల్‌ అండ్‌ టీ మెట్రోపై 100 శాతం ఈక్విటీ ప్రభుత్వానికి బదిలీ అయింది. రూ.15,000 కోట్లతో హెచ్‌ఎంఆర్‌ఎల్‌ ద్వారా కొనుగోలు పూర్తయింది. ఎల్‌ అండ్‌ టీ నుంచి పూర్తిగా ప్రభుత్వ అధీనంలోకి మెట్రో వచ్చేసింది. కొత్త బోర్డ్‌ ఆఫ్‌ డైరెక్లర్ల నియామకం జరిగింది. 

మెట్రో చైర్మన్‌గా సీఎస్ రామకృష్ణ రావును నియమించారు. మెట్రో ఎండీగా సర్పరాజ్‌ అహ్మద్‌ కొనసాగుతారు. ఐఏఎస్‌, ఐపీఎస్‌ అధికారులకు కీలక డైరెక్టర్‌ పదవులు దక్కాయి. షేర్‌ హోల్డర్లకు ఒక్కో షేర్‌ కేటాయించారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి మెజారిటీ షేర్‌ హోల్డింగ్‌ ఉంటుంది. హెచ్‌ఎంఆర్‌ఎల్‌కు మిగిలిన షేర్లను కేటాయించారు. 

కాగా, ఎల్‌ అండ్‌ టీకి చెందిన 100 శాతం ఈక్విటీ వాటాను కొనుగోలు చేసేందుకు తెలంగాణ పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ శుక్రవారం (ఏప్రిల్‌ ) జీవో నంబర్‌ 127ను విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. మెట్రోను టేకోవర్‌ చేసుకునేందుకు ఆర్థిక, పరిపాలనపరమైన అంశాలకు ఆమోద ముద్ర వేసింది. 

నిజానికి ఈ ఏడాది మార్చి 30 నాటికే టేకోవర్‌ ప్రక్రియను పూర్తిచేయాలని ప్రభుత్వం భావించింది, అయితే, పలు అంశాలు కుదరకపోవడంతో ఆలస్యం జరిగింది. హైదరాబాద్‌ మెట్రో రైళ్ల సర్వీసులు 2017 నవంబరులో ప్రారంభయ్యాయి. అయితే, ఎల్‌అండ్‌టీకి అప్పటి నుంచి నష్టాలే ఎదురవుతున్నాయి. చివరకు మెట్రో రైళ్లను నడపలేమని ఎల్‌అండ్‌టీ చెప్పేసింది.

Photos

View all
photo 1

మాళవిక మోహనన్ గ్లామర్ ధమాకా (ఫొటోలు)
photo 2

అందమైన అంబానీ ఫ్యామిలీ.. ఐకానిక్‌ ఫొటోలు
photo 3

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో 'ఉయ్యాల జంపాలా' నటి (ఫొటోలు)
photo 4

తెలంగాణ ప్రజలకు అమ్మగా మారాలనుకుంటున్నా.. కవిత పార్టీ ప్రకటన (ఫొటోలు)

photo 5

30 నిమిషాల డీల్‌.. ట్రెండింగ్‌లో పరిణితీ-రాఘవ్‌ చద్దా జోడి (ఫొటోలు)

Video

View all
Kurasala Kannababu Slams Chandrababu over Welfare Schemes 1
Video_icon

టీడీపీ బాంబుల పార్టీనా..గునపం పార్టీనా ?
Upadi Hami Workers Big Shock To Gummadi Sandhya Rani 2
Video_icon

గుమ్మడి సంధ్యారాణికి బిగ్ షాక్
What Married Women Search on Google Will Shock Husbands 3
Video_icon

పెళ్లైన మహిళలు ఏం సెర్చ్ చేస్తారో తెలుసుకుంటే భర్తలు షాక్ అవుతారు..!
TDP MLA Surendrababu Followers Attack on Tollgate Staff 4
Video_icon

టోల్ సిబ్బంది పొట్టుపొట్టు కొట్టారు టీడీపీ ఎమ్మెల్యేతో మాములుగా ఉండదు
Central Govt Sensational Report Hyderabad Corporate Hospitals 5
Video_icon

హైదరాబాద్ ఆస్పత్రులతో జాగ్రత్త కేంద్రం సంచలన రిపోర్ట్
