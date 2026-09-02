 షార్ట్ ఫిలిం నటి అమూల్య కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్.. | Saidabad Amulya Sri Case | Sakshi
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షార్ట్ ఫిలిం నటి అమూల్య కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్..

Sep 2 2026 8:29 AM | Updated on Sep 2 2026 8:55 AM

Saidabad Amulya Sri Case

హైదరాబాద్‌: బాలిక ఆత్మహత్య కేసు నిందితుడు బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. సింగరేణి కాలనీలో నివసించే బాలిక ప్రైవేట్‌ వీడియోలతో కొందరు బ్లాక్‌మెయిల్‌ చేయగా కొద్దిరోజుల క్రితం ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఆ కేసులో నిందితుడిగా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న చింతల్‌బస్తీకి చెందిన ఎం.మహేష్‌(20)ను సైదాబాద్‌ పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేసి రిమాండ్‌కు తరలించారు. ఇటీవల  బెయిల్‌పై విడుదలైన మహేష్‌ మనోవేదనకు గురయ్యాడు. ఈ క్రమంలో మంగళవారం ఉదయం ఇంట్లో ఉరేసుకున్నాడు. మృతదేహాన్ని పోలీసులు ఉస్మానియా మార్చురీకి తరలించి కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.   

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