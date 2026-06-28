 ఆహార పరిశుభ్రతలో హైదరాబాద్‌కు ఆఖరు స్థానం | Hyderabad Ranks Last in Food Hygiene | Sakshi
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ఆహార పరిశుభ్రతలో హైదరాబాద్‌కు ఆఖరు స్థానం

Jun 28 2026 10:32 AM | Updated on Jun 28 2026 10:51 AM

Hyderabad Ranks Last in Food Hygiene

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: దేశంలోని మెట్రో నగరాల్లో ఆహార పరిశుభ్రత రేటింగ్‌లో  హైదరాబాద్‌ చిట్ట చివరన నిలిచింది. ఫుడ్‌ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్‌ అథారిటీ ఆఫ్‌ ఇండియా (ఎఫ్‌ఎస్‌ఎస్‌ఏఐ) తాజాగా విడుదల చేసిన డేటా ప్రకారం.. నగరంలోని లైసెన్స్‌ పొందిన 25,000 హోటళ్లలో కేవలం 2% (361) మాత్రమే పరిశుభ్రత రేటింగ్స్‌ పొందాయి. 

ఈ విషయంలో ఢిల్లీ (3,394), బెంగళూరు (2,200) కంటే నగరం రేటింగ్స్‌ చాలా తక్కువ. అదే విధంగా ఈ తనిఖీల్లో లైసెన్సులు లేని విక్రయాలు, గడువు ముగిసిన ఉత్పత్తుల వాడకం వంటివి బయటపడినట్లు, తద్వారా నగరంలో ప్రజారోగ్యానికి తీవ్ర ముప్పు పొంచి ఉందని ఆ డేటా స్పష్టం చేసింది.  

 

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