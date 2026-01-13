 చైనా మాంజా.. సీపీ సజ్జనార్‌ టీహెచ్‌ఆర్‌సీ నోటీసులు | Chinese Manja: THRC Notices To CP Sajjanar | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

చైనా మాంజా.. సీపీ సజ్జనార్‌ టీహెచ్‌ఆర్‌సీ నోటీసులు

Jan 13 2026 1:38 PM | Updated on Jan 13 2026 3:01 PM

Chinese Manja: THRC Notices To CP Sajjanar

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: చైనా మాంజాపై హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ వీసీ సజ్జనార్‌కు తెలంగాణ మానవ హక్కుల కమిషన్ నోటీసులు జారీ చేసింది. అడ్వకేట్ రామరావు ఇమ్మానేని దాఖలు చేసిన పిటిషన్లపై తెలంగాణ రాష్ట్ర మానవ హక్కుల కమిషన్‌ స్పందించింది. నివేదిక కోరిన కమిషన్.. ఫిబ్రవరి 26వ తేదీలోపు రిపోర్ట్‌ అందజేయాలని టీహెచ్‌ఆర్‌సీ ఆదేశించింది.

కాగా, నిషేధిత చైనా మాంజా నగరవాసుల ప్రాణాల మీదకు తెస్తోంది. వీటి వల్ల తరచూ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. మనుషుల ప్రాణాలు పోతున్నాయి. కాగా తాజాగా, సంక్రాంతి పండుగ వేళ నిషేధిత చైనా మాంజా కారణంగా మరొకరు గాయపడ్డారు. ఉప్పల్ స్టేషన్ పరిధిలో చైనా మాంజా తగలడంతో ఏఎస్సై నాగరాజు గొంతు కోసుకుపోయింది. దీంతో తీవ్ర రక్తస్రావమైన ఏఎస్‌ఐని వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించారు. చైనా మాంజా అమ్మినా.. కొనుగోలు చేసినా.. ఆ మాంజాతో పతంగులు ఎగరేసినవాళ్లపైనా కేసులు పెడతామని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

చంద్రబాబుకు మాత్రమే తెలిసిన స్కిల్‌ ఇది (ఫొటో స్టోరీ)
photo 2

'నారీ నారీ నడుమ మురారి' మూవీ ప్రెస్‌మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

'అనగనగా ఒక రాజు' మూవీ ప్రీరిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

అందంగా కవ్విస్తూనే యాక్షన్‌ మోడల్‌లో రాజాసాబ్‌ బ్యూటీ (ఫోటోలు)
photo 5

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సీనియర్‌ నటులు విజయకుమార్ (ఫోటోలు)

Video

View all
Minister Bala Veeranjaneya Swamy Attempts to Seize Playground 1
Video_icon

AP: గ్రామస్తులు VS మంత్రి ప్లే గ్రౌండ్ ఫైట్
Pawan Praising Chandrababu But TDP scolding Janasena 2
Video_icon

Pawan : తిట్టినా సరే.. చంద్రబాబుకు జై
YS Jagan Responds to Fire Tragedy in Kakinada Sarlanka Village 3
Video_icon

కాకినాడ జిల్లా సార్లంకపల్లె అగ్ని ప్రమాదంపై YS జగన్ దిగ్భ్రాంతి
Pawan Kalyan Insulted Pithapuram Varma 4
Video_icon

వర్మకు పవన్ అవమానం.. రగిలిపోతున్న పిఠాపురం
Anil Kumar Yadav Strong Reply to Media Reporter Over False Allegations 5
Video_icon

YSRCP మొసలి కన్నీరు కరుస్తుందా.. అదిరిపోయే కౌంటర్ కుమార్ యాదవ్
Advertisement
 