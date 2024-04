రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు స్టార్‌ బ్యాటర్‌ విరాట్‌ కోహ్లికి భారత క్రికెట్‌ నియంత్రణ మండలి షాకిచ్చింది. ఐపీఎల్‌ ప్రవర్తనా నియమావళిని ఉల్లంఘించిన కారణంగా అతడికి జరిమానా విధించింది. మ్యాచ్‌ ఫీజులో 50 శాతం మేర కోత విధిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది.

కాగా ఐపీఎల్‌-2024లో భాగంగా ఆర్సీబీ ఆదివారం కోల్‌కతా నైట్‌ రైడర్స్‌తో తలపడింది. ఈడెన్‌ గార్డెన్స్‌లో జరిగిన ఈ మ్యాచ్‌లో ఒకే ఒక్క పరుగు తేడాతో ఓడిన ఆర్సీబీ.. ప్లే ఆఫ్స్‌ రేసు నుంచి దాదాపుగా నిష్క్రమించింది.

