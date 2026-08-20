source: X
సిన్సినాటి మాస్టర్స్ టెన్నిస్ టోర్నీలో అగ్రశ్రేణి ఆటగాళ్లకు ఊహించని ఎదురుదెబ్బలు తగిలాయి. మహిళల ప్రపంచ నంబర్వన్ ఆర్యనా సబలెంకా, పురుషుల టాప్ సీడ్ అలెగ్జాండర్ జ్వెరెవ్ నాలుగో రౌండ్లోనే పరాజయం పాలయ్యారు.
నాలుగుసార్లు గ్రాండ్స్లామ్ చాంపియన్ అయిన సబలెంకాను చెక్ రిపబ్లిక్కు చెందిన 35వ ర్యాంకర్ సారా బెజ్లెక్ 7-6 (9/7), 6-4తో ఓడించింది.
జ్వెరెవ్కు టామీ పాల్ షాక్
పురుషుల విభాగంలో జర్మనీకి చెందిన టాప్ సీడ్ అలెగ్జాండర్ జ్వెరెవ్ను అమెరికా ఆటగాడు టామీ పాల్ ఓడించాడు. దాదాపు రెండున్నర గంటల పాటు జరిగిన పోరులో పాల్ 4-6, 7-6 (8/6), 6-4తో విజయం సాధించాడు.
రెండో సీడ్ ఫెలిక్స్ కూడా ఔట్
కెనడాకు చెందిన రెండో సీడ్ ఫెలిక్స్ ఆగర్-అలియాసిమ్కు కూడా నిరాశే ఎదురైంది. అమెరికా ఆటగాడు ఫ్రాన్సిస్ టియాఫో 6-3, 6-4తో అతడిని ఓడించి క్వార్టర్ఫైనల్కు చేరాడు.
మరో ఇద్దరు గ్రాండ్స్లామ్ చాంపియన్లు కూడా ఔట్
ఈ టోర్నీ నుంచి మరో ఇద్దరు గ్రాండ్స్లామ్ చాంపియన్లు కూడా నిష్క్రమించారు. ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ విజేత మిర్రా ఆండ్రీవాను ఉక్రెయిన్కు చెందిన మార్టా కొస్ట్యుక్ 4-6, 6-0, 6-2తో ఓడించగా, వింబుల్డన్ చాంపియన్ లిండా నోస్కోవాను అమెరికా క్రీడాకారిణి అమాండా అనిసిమోవా 6-1, 6-4తో చిత్తు చేసింది.
గాఫ్, స్వియాటెక్ ముందుకు
మహిళల విభాగంలో నాలుగో సీడ్ కోకో గాఫ్ 6-3, 6-2తో చెక్ రిపబ్లిక్కు చెందిన మేరీ బౌజ్కోవాను ఓడించి క్వార్టర్ఫైనల్కు చేరింది. డిఫెండింగ్ చాంపియన్, ఏడో సీడ్ ఇగా స్వియాటెక్ కూడా డయాన్ పార్రీపై 6-3, 6-3తో విజయం సాధించి, క్వార్టర్ఫైనల్లోకి అడుగుపెట్టింది.