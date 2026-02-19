 T20 WC: సూపర్‌-8 షెడ్యూల్‌ ఇదే.. ఎవరు ఎవరితో ఢీ? | T20 WC 2026 Super 8 Match Schedule Venues Timing Full Details | Sakshi
T20 WC 2026: సూపర్‌-8 షెడ్యూల్‌ ఇదే.. ఎవరు ఎవరితో ఢీ?

Feb 19 2026 8:50 AM | Updated on Feb 19 2026 9:13 AM

T20 WC 2026 Super 8 Match Schedule Venues Timing Full Details

టీ20 ప్రపంచకప్‌-2026 టోర్నమెంట్‌లో లీగ్‌ దశ తుది అంకానికి చేరుకుంది.  ఇరవై జట్లతో మొదలైన ఈ ఐసీసీ ఈవెంట్లో ఆస్ట్రేలియా మినహా అగ్రశ్రేణి జట్లన్నీ సూపర్‌-8కు చేరుకున్నాయి.

సూపర్‌-8 చేరిన జట్లు ఇవే
గ్రూప్‌-ఎ నుంచి భారత్‌, పాకిస్తాన్‌.. గ్రూప్‌-బి నుంచి శ్రీలంక, జింబాబ్వే.. గ్రూప్‌-సి నుంచి వెస్టిండీస్‌, ఇంగ్లండ్‌... గ్రూప్‌-డి నుంచి సౌతాఫ్రికా, న్యూజిలాండ్‌ సూపర్‌-8 బెర్తులు ఖరారు చేసుకున్నాయి. కాగా డిఫెండింగ్‌ చాంపియన్‌ హోదాలో భారత్‌ వరల్డ్‌కప్‌ టోర్నీకి ఆతిథ్యం ఇస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. 

అయితే, ఒప్పందం ప్రకారం పాకిస్తాన్‌ కోసం శ్రీలంకను తటస్థ వేదికగా ఏర్పాటు చేశారు. ఈ క్రమంలో ఫిబ్రవరి 7న భారత్‌- శ్రీలంక వేదికగా మొదలైన టీ20 ప్రపంచకప్‌ పదో ఎడిషన్‌ లీగ్‌ దశ గురువారంతో ముగియనుంది.

ఎవరు ఎవరితో ఢీ?
అయితే, అంతకంటే ముందే అంటే బుధవారమే పాకిస్తాన్‌ నమీబియాపై గెలవడంతో సూపర్‌-8 బెర్తులు ఖరారైపోయాయి. గ్రూప్‌ దశలో నామమాత్రపు మ్యాచ్‌లలో వెస్టిండీస్‌- ఇటలీ.. శ్రీలంక- జింబాబ్వే.. అఫ్గనిస్తాన్‌- కెనడా గురువారం తలపడతాయి.  మరి సూపర్‌-8 దశలో ఏ జట్టుకు ఏ జట్టుతో పోటీ? షెడ్యూల్‌, వేదికలు.. తదితర వివరాలు తెలుసుకుందామా?

