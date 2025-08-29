 ‘టీమిండియా బెస్ట్‌ కెప్టెన్‌ అతడే.. సాధారణ జట్టుతో అద్భుత విజయాలు’ | Sanjay Manjrekar Showers Praise on Indian Legend as Best Captain | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘టీమిండియా బెస్ట్‌ కెప్టెన్‌ అతడే.. సాధారణ జట్టుతో అద్భుత విజయాలు’

Aug 29 2025 5:12 PM | Updated on Aug 29 2025 5:16 PM

Sanjay Manjrekar Showers Praise on Indian Legend as Best Captain

టీమిండియాకు ఎంతో మంది ఇప్పటి వరకు కెప్టెన్లుగా పనిచేశారు. అయితే, వీరిలో ప్రపంచకప్‌ టైటిల్స్‌ అందించిన సారథులు మాత్రం ప్రత్యేకం. 1983లో కపిల్‌ దేవ్‌ (Kapil Dev) తొలిసారి భారత్‌ను వన్డే వరల్డ్‌కప్‌ టోర్నీలో గెలిపించి ఐసీసీ ట్రోఫీని అందించగా.. 2007లో మహేంద్ర సింగ్‌ ధోని (MS Dhoni) తొట్టతొలి టీ20 ప్రపంచకప్‌లో టీమిండియాను చాంపియన్‌గా నిలిపాడు.

జట్టు పరివర్తన దశలో సాహసోపేత నిర్ణయాలు తీసుకున్న ధోని.. 2011లో సొంతగడ్డపై భారత్‌కు వన్డే వరల్డ్‌కప్‌ కూడా అందించాడు. ఆ తర్వాత రెండేళ్లకు అంటే.. 2013లో ఐసీసీ చాంపియన్స్‌ ట్రోఫీ టైటిల్‌ కూడా గెలిచాడు.

ఇక ధోని తర్వాత మళ్లీ రోహిత్‌ శర్మ (Rohit Sharma) భారత్‌కు ఐసీసీ ట్రోఫీలు అందించిన కెప్టెన్‌గా నిలిచాడు. టీ20 ప్రపంచకప్‌-2024తో పాటు ఐసీసీ చాంపియన్స్‌ ట్రోఫీ-2025 ట్రోఫీని రోహిత్‌ సేన గెలిచింది. ఇలా ఈ ముగ్గురు మేజర్‌ టైటిళ్లు గెలిచినా.. ధోని మాత్రం మూడు ట్రోఫీలతో వీరిద్దరి కంటే ఓ అడుగు ముందే ఉన్నాడు.

అత్యుత్తమ కెప్టెన్‌ ధోని
ఈ నేపథ్యంలో ధోనిని ఉద్దేశించి భారత మాజీ క్రికెటర్‌, కామెంటేటర్‌ సంజయ్‌ మంజ్రేకర్‌ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ‘‘పాత రోజుల్లో ఇమ్రాన్‌ ఖాన్‌ (పాకిస్తాన్‌).. అతడి తర్వాత అత్యుత్తమ కెప్టెన్‌ అంటే మహేంద్ర సింగ్‌ ధోని. సారథిగా తానెంత చేయగలడో అంతా చేశాడు.

అంతా తానై ముందుండి నడిపించాడు. ఒంటిచేత్తో భారాన్ని మోశాడు. అనుభవం లేని.. ఓ సాధారణ జట్టును ప్రపంచకప్‌ విజేతగా నిలిపాడు. అందుకు టీ20 ప్రపంచకప్‌-2007 చక్కటి ఉదాహరణ.

అందరికీ ఇది సాధ్యం కాదు
ముఖ్యంగా మెగా టోర్నీ ఫైనల్స్‌లో అతడి ఆత్మవిశ్వాసం చూస్తే ముచ్చటేసేది. సాధారణ లీగ్‌ మ్యాచ్‌లాగే ఫైనల్లోనూ కూల్‌గా పనిచేసుకుంటూ పోతాడు. అందరికీ ఇది సాధ్యం కాదు. ఆటగాళ్లలోని అత్యుత్తమ ప్రతిభను వెలికితీసి సునాయాసంగా గెలిచేస్తాడు.

కీలక సమయాల్లో రాణించగల ఆటగాళ్లు దొరుకుతూనే ఉంటారు. కానీ వారి సేవలను సద్వినియోగం చేసుకోగల కెప్టెన్లు అరుదు. అందుకే నా దృష్టిలో ఎంఎస్‌ అత్యుత్తమ, విభిన్న కెప్టెన్‌’’ అని సంజయ్‌ మంజ్రేకర్‌ స్టాలిన్‌ మథియాస్‌ పాడ్‌కాస్ట్‌లో పేర్కొన్నాడు.

చదవండి: ఆ మాటతో నా మనసు ముక్కలు.. పాత గాయాన్ని మళ్లీ రేపాడు.. షాకింగ్‌ వీడియో

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ఫోన్‌లో అంకుల్‌ అన్నది.. సారీ చెప్పింది.. ఆపై ప్రధాని పీఠం నుంచి దిగిపోయింది (చిత్రాలు)
photo 2

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో హీరోయిన్ ఐశ్వర్య రాజేశ్ (ఫొటోలు)
photo 3

చూడముచ్చటగా హీరోయిన్ నభా నటేశ్ ఫ్యామిలీ (ఫొటోలు)
photo 4

'పుష్ప 2' క్లైమాక్స్ థీమ్‌తో గణేష్ మండపం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 5

టాలీవుడ్ కింగ్‌ అక్కినేని నాగార్జున బర్త్‌ డే స్పెషల్‌.. (ఫోటోలు)

Video

View all
Thailand Court Removes PM Paetongtarn Shinawatra from Prime Minister Post 1
Video_icon

థాయ్‌లాండ్‌ ప్రధాని పాయ్‌టోంగ్‌టార్న్‌ షినవత్రకు షాక్‌
Kethireddy Pedda Reddy Reaction on Supreme Court Verdict 2
Video_icon

త్వరలో తాడిపత్రికి ఎంట్రీ ఇస్తా.. సుప్రీం తీర్పుపై పెద్దారెడ్డి రియాక్షన్
TDP Goons Attack ON YSRCP Activists Srinivasulu 3
Video_icon

Nellore: YSRCP కార్యకర్త శ్రీనివాసులుపై TDP గుండాల దాడి
Jada Sravan Sensational Allegations On Pawan Kalyan Over Sugali Preeti Incident 4
Video_icon

సుగాలి ప్రీతి మరణాన్ని పవన్ రాజకీయం చేసి డిప్యూటీ CM అయ్యారు: శ్రావణ్
YS Jagan Telugu Language Day Wishes To All Telugu People 5
Video_icon

తెలుగు భాషా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన వైఎస్ జగన్
Advertisement
 