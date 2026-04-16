రిటైర్మెంట్‌ ప్రకటించిన స్టార్‌ బౌలర్‌

Apr 16 2026 8:17 AM | Updated on Apr 16 2026 8:47 AM

బంగ్లాదేశ్‌ ఫాస్ట్‌ బౌలర్‌ రూబెల్‌ హెస్సేన్ ఏప్రిల్‌ 15, 2026న అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు రిటైర్మెంట్‌ ప్రకటించాడు. ఈ విషయాన్ని ఫేస్‌బుక్‌ పోస్ట్‌ ద్వారా వెల్లడించాడు. 36 ఏళ్ల రూబెల్‌ తన 15 ఏళ్ల కెరీర్‌లో 159 మ్యాచ్‌లు ఆడి 193 వికెట్లు తీశాడు. 27 టెస్ట్‌ల్లో 36 వికెట్లు, 104 వన్డేల్లో 129 వికెట్లు, 28 టీ20ల్లో 28 వికెట్లు తీశాడు. 

బంగ్లాదేశ్‌ తరఫున 2021 ఏప్రిల్‌లో తన చివరి మ్యాచ్‌ (టీ20) ఆడిన రూబెల్‌.. ఐదేళ్ల పాటు అవకాశాల కోసం ఎదురుచూసి చివరికి అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు ప్రకటించాడు. ఇకపై దేశీయ క్రికెట్‌లో కొనసాగుతూ, యువ ఆటగాళ్లకు మార్గదర్శకుడిగా ఉంటానని స్పష్టం చేశాడు. రిటైర్మెంట్‌ సందేశంలో అభిమానులు, కుటుంబం, మీడియాకు కృతజ్ఞతలు తెలిపాడు.

పరిమిత ఓవర్ల స్పెషలిస్ట్‌గా పేరు గడించిన రూబెల్‌ రివర్స్‌ స్వింగింగ్‌ యార్కర్లు వేయడంలో దిట్ట. 2015 వన్డే వరల్డ్‌కప్‌లో పటిష్టమైన ఇంగ్లండ్‌ను మట్టికరిపించడంలో రూబెల్‌ కీలకపాత్ర పోషించాడు. ఆ మ్యాచ్‌లో అతను వేసిన 4-53 స్పెల్‌ బంగ్లాదేశ్‌కు చిరస్మరణీయ విజయాన్ని అందించింది.

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘శ్రీనివాస మంగాపురం’ మూవీ HD స్టిల్స్
photo 2

‘పాపం ప్రతాప్’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 3

అప్పుడు ఎన్టీఆర్.. ఇప్పుడు రామ్ చరణ్.. ప్రముఖ మ్యాగజైన్‌పై గ్లోబల్ స్టార్ (ఫోటోలు)
photo 4

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో సినీ, క్రీడా ప్రముఖులు (ఫొటోలు)
photo 5

మత్స్యకారులతో వైఎస్‌ జగన్‌ మమేకం (ఫొటోలు)

Video

View all
Chevireddy Bhaskar Reddy Warning To Chandrababu Over Pudi Srihari Arrest 1
Video_icon

తేల్చుకుందాం.. ఆ నొప్పి ఎలా ఉంటదో చూపిస్తాం.. చెవిరెడ్డి మాస్ వార్నింగ్
Tirumala Laddu Issue Reignites After School Exam Question Goes Viral 2
Video_icon

విద్యలోకి రాజకీయాలు? స్కూల్ పేపర్ లో లడ్డు కల్తీ ప్రశ్న
Ponnavolu Sudhakar Reddy Great Words About YS Jagan 3
Video_icon

జగనన్న కోసం పని చేస్తున్నందుకు నా జన్మ ధన్యం అయింది.. పొన్నవోలు ఎమోషనల్
Twins Achieve Identical Scores In Intermediate Results 2026 In Jagtial 4
Video_icon

డబుల్ ధమాకా..! ఇంటర్ ఫలితాల్లో ఒకే మార్కులు సాధించిన కవలలు
Vallabhaneni Vamsi And Perni Nani Files Complaint Against TDP Social Media 5
Video_icon

టీడీపీ సోషల్ మీడియా, యూట్యూబ్ ఛానల్స్ పై పేర్ని నాని, వల్లభనేని వంశీ ఫిర్యాదు
Advertisement
 