నాగ్‌పూర్‌: రంజీ ట్రోఫీ 2023-24 సీజన్‌లో విదర్భ ఫైనల్‌కు దూసుకెళ్లింది. ఆఖరి రోజు వరకు రసవత్తరంగా సాగిన సెమీస్‌లో మధ్యప్రదేశ్‌ను ఓడించి తుదిపోరుకు అర్హత సాధించింది. ఆఖరి మెట్టుపై ముంబైతో అమీతుమీ తేల్చుకునేందుకు సిద్ధమైంది.

నాగ్‌పూర్‌ వేదికగా మధ్యప్రదేశ్‌- విదర్భ మధ్య రంజీ తాజా ఎడిషన్‌ తొలి సెమీ ఫైనల్‌ జరిగింది. శనివారం మొదలైన ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్‌ గెలిచిన విదర్భ తొలుత బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకుంది. మధ్యప్రదేశ్‌ బౌలర్ల దెబ్బకు తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో కేవలం 170 పరుగులు మాత్రమే చేసి ఆలౌట్‌ అయింది.

ఈ క్రమంలో బ్యాటింగ్‌ మొదలుపెట్టిన మధ్యప్రదేశ్‌ 252 పరుగుల వద్ద తొలి ఇన్నింగ్స్‌ ముగించింది. వికెట్‌ కీపర్‌ హిమాన్షు మంత్రి అద్భుత శతకం(126) కారణంగా ఈ మేరకు మెరుగైన స్కోరు సాధించింది.

విదర్భపై 82 పరుగుల ఆధిక్యం సంపాదించింది.

అనంతరం బ్యాటింగ్‌కు దిగిన విదర్భ 402 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. ఆరో నంబర్‌ బ్యాటర్‌ యశ్‌ రాథోడ్‌ సూపర్‌ సెంచరీ(141), కెప్టెన్‌, వికెట​ కీపర్‌ బ్యాటర్‌ అక్షయ్‌ వాడ్కర్‌ అద్భుత అర్ధ శతకం(77) కారణంగా మధ్యప్రదేశ్‌కు దీటుగా బదులివ్వగలిగింది. మధ్యప్రదేశ్‌కు 321 పరుగుల లక్ష్యం విధించింది.

ఈ క్రమంలో మంగళవారం నాటి నాలుగో రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి మధ్యప్రదేశ్‌ తమ రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో 71 ఓవర్లలో 6 వికెట్లు కోల్పోయి 228 పరుగులు చేసింది. గెలుపు దక్కాలంటే మధ్యప్రదేశ్‌ మరో 93 పరుగులు చేయాల్సి ఉండగా... నాలుగు వికెట్లు పడగొడితే విదర్భ మూడోసారి ఫైనల్‌ బెర్త్‌ ఖరారు చేసుకునే స్థితిలో నిలిచింది.

ఈ క్రమంలో బుధవారం నాటి ఐదో రోజు ఆటను 228/6 ఓవర్‌నైట్‌ స్కోరుతో మొదలుపెట్టిన మధ్యప్రదేశ్‌.. ఆరంభంలోనే కుమార్‌ కార్తికేయ(4), అతడి స్థానంలో వచ్చిన అనుభవ్‌ అగర్వాల్‌(6) వికెట్లు కోల్పోయింది.

నైట్‌వాచ్‌ మన్‌ సారాంశ్‌ జైన్‌ ఆవేశ్‌ ఖాన్‌తో కలిసి జట్టును ఆదుకునే ప్రయత్నం చేశాడు. కానీ 25 పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోరు వద్ద అతడు బౌల్డ్‌ కావడంతో.. మధ్యప్రదేశ్‌ తొమ్మిదో వికెట్‌ కోల్పోయింది. ఈ క్రమంలో 81.3 ఓవర్‌ వద్ద ఖెజ్రోలియా(11) బౌల్డ్‌ అవడంతో మధ్యప్రదేశ్‌ ఓటమి ఖరారైంది.

A terrific comeback from the Akshay Wadkar-led side 👌 @IDFCFIRSTBank | #VIDvMP | #RanjiTrophy | #SF1

They beat Madhya Pradesh by 62 runs in a tightly fought contest.

విదర్భ 62 పరుగుల తేడాతో గెలుపొంది ఫైనల్లో అడుగుపెట్టింది. అద్భుత శతకంతో విదర్భ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించిన యశ్‌ రాథోడ్‌ ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ది మ్యాచ్‌ అవార్డు గెలుచుకున్నాడు.

కాగా అంతకుముందు మరో సెమీస్‌ మ్యాచ్‌లో ముంబై తమిళనాడుపై గెలిచి రికార్డు స్థాయిలో 48వ సారి ఫైనల్లో ప్రవేశించింది. ఇక విదర్భ ఫైనల్‌ చేరడం ఇది మూడోసారి. మార్చి 10న ముంబై, విదర్భ టైటిల్‌ కోసం పోటీ మొదలుపెట్టనున్నాయి.

Timber Strikes 🔥

Vidarbha wrapped it up early today, picking up the remaining 4️⃣ wickets to enter the final. 👌@IDFCFIRSTBank | #VIDvMP | #RanjiTrophy | #SF1

Scorecard ▶️ https://t.co/KsLiJPuYMZ pic.twitter.com/ny6DYBQ7bM

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) March 6, 2024