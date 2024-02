India vs England, 4th Tes: రాంచి టెస్టు హీరో ధ్రువ్‌ జురెల్‌ భావోద్వేగానికి లోనయ్యాడు. తనపై నమ్మకం ఉంచినందుకు కెప్టెన్‌ రోహిత్‌ శర్మ, హెడ్‌కోచ్‌ రాహుల్‌ ద్రవిడ్‌కు ధన్యవాదాలు తెలిపాడు.

ఇంగ్లండ్‌తో మూడో టెస్టు సందర్భంగా రాజ్‌కోట్‌ వేదికగా అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో అడుగుపెట్టాడు ధ్రువ్‌ జురెల్‌. వికెట్‌ కీపర్‌ బ్యాటర్‌గా తుదిజట్టులో చోటు దక్కించుకున్న ఈ యూపీ ఆటగాడు.. అరంగేట్ర మ్యాచ్‌లో ఫర్వాలేదనిపించాడు.

రాజ్‌కోట్‌లో కీపింగ్‌ నైపుణ్యాలతో పాటు బ్యాటింగ్‌ మెరుపులనూ చూపించాడు 23 ఏళ్ల జురెల్‌. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 46 పరుగులతో మెరవగా.. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో బ్యాటింగ్‌ చేయాల్సిన అవసరమే లేకుండా సహచరులు జట్టును గెలిపించారు.

A fantastic victory in Ranchi for #TeamIndia 😎

India clinch the series 3⃣-1⃣ with the final Test to be played in Dharamsala 👏👏

Scorecard ▶️ https://t.co/FUbQ3MhXfH#INDvENG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/5I7rENrl5d

— BCCI (@BCCI) February 26, 2024