 రెచ్చిపోయిన న్యూజిలాండ్‌ బౌలర్లు | New Zealand Bowlers Restricted England To 175 Runs In 2nd ODI, Check Out Score Details Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ENG Vs NZ: రెచ్చిపోయిన న్యూజిలాండ్‌ బౌలర్లు.. కుప్పకూలిన ఇంగ్లండ్‌

Oct 29 2025 9:54 AM | Updated on Oct 29 2025 11:25 AM

New Zealand Bowlers Restricted England To 175 Runs In 2nd ODI

న్యూజిలాండ్‌తో మూడు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో భాగంగా ఇవాళ (అక్టోబర్‌ 29) జరుగుతున్న రెండో వన్డేలో ఇంగ్లండ్‌ స్వల్ప స్కోర్‌కే కుప్పకూలింది. బ్లెయిర్‌ టిక్నర్‌ (8-1-34-4), నాథన్‌ స్మిత్‌ (5-0-27-2) చెలరేగడంతో 36 ఓవర్లలో 175 పరుగులకే ఆలౌటైంది. జేకబ్‌ డఫీ, జకరీ ఫౌల్క్స్‌, మిచెల్‌ సాంట్నర్‌, బ్రేస్‌వెల్‌ కూడా తలో వికెట్‌ తీసి ఇంగ్లండ్‌ను మట్టుబెట్టడంలో పాలుపంచుకున్నారు.

జేమీ ఓవర్టన్‌ (42), కెప్టెన్‌ హ్యారీ బ్రూక్‌ (34) ఓ మోస్తరు స్కోర్లు చేయడంతో ఇంగ్లండ్‌ ఈ మాత్రం స్కోరైనా చేయగలిగింది. ఆఖర్లో ఓవర్టన్‌ ఎడాపెడా బౌండరీలు, సిక్సర్లు బాదాడు. వీరితో పాటు జేమీ స్మిత్‌ (13), జో రూట్‌ (25), జేకబ్‌ బేతెల్‌ (18), సామ్‌ కర్రన్‌ (17) రెండంకెల స్కోర్లు చేశారు. బట్లర్‌ (9) వైఫల్యాల పరంపరను కొనసాగించాడు.

కాగా, మూడు మ్యాచ్‌ల టీ20, వన్డే సిరీస్‌ల కోసం ఇంగ్లండ్‌ జట్టు న్యూజిలాండ్‌లో పర్యటిస్తుంది. వర్షం కారణంగా రెండు మ్యాచ్‌లు రద్దైన టీ20 సిరీస్‌ను ఇంగ్లండ్‌ 1-0 తేడాతో కైవసం చేసుకోగా.. వన్డే సిరీస్‌లో న్యూజిలాండ్‌ 1-0 ఆధిక్యంలో ఉంది. 

చదవండి: కాంట్రాక్టర్‌ నుంచి శ్రేయస్‌ దాకా.. మైదానంలో తీవ్రంగా గాయపడిన క్రికెటర్లు వీరే..!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

లేటు వయసు పెళ్లి.. ముచ్చటగా 365 రోజులు (ఫొటోలు)
photo 2

పుట్టినరోజు వేడుకలో స్టార్‌ డైరెక్టర్‌ కూతురు (ఫోటోలు)
photo 3

విహారయాత్రలో 'ఓజీ' బ్యూటీ ప్రియాంక మోహన్ (ఫోటోలు)
photo 4

ఏపీపై మోంథా పంజా.. అన్నదాత ఆశలను చిదిమేసిన భారీ తుపాను (ఫొటోలు)
photo 5

#CycloneMontha : వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లాలో వర్షబీభత్సం (ఫొటోలు)

Video

View all
KSR Live Show On Azharuddin Into Telangana Cabinet And Montha Cyclone 1
Video_icon

కేబినెట్ లోకి కొత్త మంత్రి.. అన్నదాతపై తుఫాను పంజా
Super Star Rajinikanth Goodbye To Movies 2
Video_icon

సినిమాలకు గుడ్ బై చెప్పిన రజనీకాంత్..!
Lovers Washed Away In Floods At Jangaon 3
Video_icon

వరదల్లో కొట్టుకుపోయిన ప్రేమ జంట..
Cyclone Montha Effect Heavy Rain Alert In Telangana 4
Video_icon

తెలంగాణకు భారీ వర్ష సూచన.. అధికారుల కీలక హెచ్చరిక
Munneru River Flowing In Danger Zone 5
Video_icon

ముంచుకొస్తున్న మున్నేరు
Advertisement
 