 సిద్దిపేట : కమనీయం కొమురవెల్లి మల్లన్న కల్యాణం (ఫొటోలు) | Komuravelli Mallanna Kalyanam 2025 Held Grandly in Siddipet | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సిద్దిపేట : కమనీయం కొమురవెల్లి మల్లన్న కల్యాణం (ఫొటోలు)

Dec 15 2025 2:02 PM | Updated on Dec 15 2025 2:47 PM

Komuravelli Mallanna Kalyanam 2025 Held Grandly in Siddipet1
1/21

మేళతాళాలు.. మంగళవాయిద్యాలు.. భక్తుల జయజయధ్వానాల మధ్య కొమురవెల్లి కోరమీసాల మల్లన్న కల్యాణం అత్యంత వైభవంగా జరిగింది.

Komuravelli Mallanna Kalyanam 2025 Held Grandly in Siddipet2
2/21

క్షేత్రంలోని తోట బావి వద్ద సర్వాంగసుందరంగా ముస్తాబు చేసిన ప్రత్యేక మండపంలో మల్లన్న స్వామి.. మేడలాదేవి, కేతమ్మలను సరిగ్గా మధ్యాహ్నం 12.01గంటలకు వివాహమాడారు. ఆలయ అధికారుల పర్యవేక్షణలో వీరశైవ ఆగమ పండితులు కల్యాణ క్రతువును కనుల పండువగా నిర్వహించారు.

Komuravelli Mallanna Kalyanam 2025 Held Grandly in Siddipet3
3/21

కల్యాణ వేడుకను వీక్షించేందుకు రాష్ట్రం నుంచే కాక వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు.

Komuravelli Mallanna Kalyanam 2025 Held Grandly in Siddipet4
4/21

ఆలయ గర్భగుడిలో ఉదయం 9 గంటలకు మూల విరాట్‌కు కల్యాణం నిర్వహించారు. అనంతరం స్వామి. అమ్మవార్ల ఉత్సవ విగ్రహాలను ప్రత్యేక పల్లకీలో ఊరేగింపుగా మేళాతాళలతో తోటబావి వద్ద గల మల్లన్న కళ్యాణవేదికకు చేర్చి కల్యాణ క్రతువు చేపట్టారు.

Komuravelli Mallanna Kalyanam 2025 Held Grandly in Siddipet5
5/21

Komuravelli Mallanna Kalyanam 2025 Held Grandly in Siddipet6
6/21

Komuravelli Mallanna Kalyanam 2025 Held Grandly in Siddipet7
7/21

Komuravelli Mallanna Kalyanam 2025 Held Grandly in Siddipet8
8/21

Komuravelli Mallanna Kalyanam 2025 Held Grandly in Siddipet9
9/21

Komuravelli Mallanna Kalyanam 2025 Held Grandly in Siddipet10
10/21

Komuravelli Mallanna Kalyanam 2025 Held Grandly in Siddipet11
11/21

Komuravelli Mallanna Kalyanam 2025 Held Grandly in Siddipet12
12/21

Komuravelli Mallanna Kalyanam 2025 Held Grandly in Siddipet13
13/21

Komuravelli Mallanna Kalyanam 2025 Held Grandly in Siddipet14
14/21

Komuravelli Mallanna Kalyanam 2025 Held Grandly in Siddipet15
15/21

Komuravelli Mallanna Kalyanam 2025 Held Grandly in Siddipet16
16/21

Komuravelli Mallanna Kalyanam 2025 Held Grandly in Siddipet17
17/21

Komuravelli Mallanna Kalyanam 2025 Held Grandly in Siddipet18
18/21

Komuravelli Mallanna Kalyanam 2025 Held Grandly in Siddipet19
19/21

Komuravelli Mallanna Kalyanam 2025 Held Grandly in Siddipet20
20/21

Komuravelli Mallanna Kalyanam 2025 Held Grandly in Siddipet21
21/21

# Tag
komuravelli mallanna Komuravelli Mallanna Kalyanam Komuravelli Mallanna Temple SIDDIPET Telangana photo gallery
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సిద్దిపేట : కమనీయం కొమురవెల్లి మల్లన్న కల్యాణం (ఫొటోలు)
photo 2

లగ్జరీ ఇంటీరియర్‌ డిజైనర్‌ స్టూడియోలో నాగచైతన్య (ఫొటోలు)
photo 3

వైఎస్సార్‌సీపీ పోరుబాట.. ‘కోటి సంతకాల’ ప్రతులతో భారీ ర్యాలీ (ఫొటోలు)
photo 4

మినీ ఎక్స్ ఎస్క్వైర్ ఇండియా ఈవెంట్ లో మెరిసిన తారలు (ఫొటోలు)
photo 5

విశాఖపట్నం : కనువిందు చేస్తున్న విదేశీ వలస పక్షులు (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Koti Santhakala Sekarana Rally Against Medical Colleges Privatization 1
Video_icon

మహా ఉద్యమంలా కోటి సంతకాల ర్యాలీ
Visakha YSRCP Leaders Comments on Koti Santhakala Sekarana Rally 2
Video_icon

YSRCP Leaders: ప్ర‌తి కుటుంబం చంద్ర‌బాబు నిర్ణ‌యాన్ని ఛీ కొడుతుంది
India Won By 7 Wickets Against South Africa In 3rd T20 At Dharmshala 3
Video_icon

ధర్మశాలలో భారత్ పంజా..
Perni Nani participated Koti Santhakala Sekarana Rally Programme 4
Video_icon

కోటి సంతకాలసేకరణ ప్రజా ఉద్యమ ర్యాలీలో పాల్గొన్న పేర్ని నాని
KSR Live Show On Nellore Mayor Issue 5
Video_icon

దళిత మహిళపై కుట్ర.. నీతులు చెప్తారు.. పాటించరు..!
Advertisement