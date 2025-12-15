 లగ్జరీ ఇంటీరియర్‌ డిజైనర్‌ స్టూడియోలో నాగచైతన్య (ఫొటోలు) | Naga Chaitanya at a luxury interior designer studio | Sakshi
లగ్జరీ ఇంటీరియర్‌ డిజైనర్‌ స్టూడియోలో నాగచైతన్య (ఫొటోలు)

Dec 15 2025 1:20 PM | Updated on Dec 15 2025 1:20 PM

Naga Chaitanya at a luxury interior designer studio1
1/16

కార్‌ ఇంటీరియర్‌.. అనగానే వాహన ప్రియులు హుషార్‌ అవుతారు.నగరంలో దీనికున్న క్రేజ్‌ అలాంటిది. నగరంలో ఇర్రం మంజిల్‌ కాలనీలో అధునాతనంగా ఏర్పాటైన ఓ ప్రముఖ కంపెనీ రెండో లగ్జరీ స్టూడియోని సినీ నటుడు అక్కినేని నాగ చైతన్య ఆదివారం సందర్శించారు.

Naga Chaitanya at a luxury interior designer studio2
2/16

కార్‌ ఇంటీరియర్‌ విశేషాలను ఆసక్తిగా తెలుసుకున్నారు. ఈ స్టూడియోలో అధునాతన సీటింగ్‌ సిస్టమ్స్, ఆల్కాంటారా ఇంటీరియర్లు, ప్రీమియం లెదర్‌ అప్‌గ్రేడ్స్, స్టీరింగ్‌ వీల్, డ్యాష్‌బోర్డ్‌ కస్టమైజేషన్‌ సేవలు అందిస్తున్నట్టు నిర్వాహకులు తెలిపారు.

Naga Chaitanya at a luxury interior designer studio3
3/16

ప్రపంచ ప్రసిద్ధిగాంచిన కార్‌ బ్రాండ్లు ఉపయోగించే ఆల్కాంటారాకు డి్రస్టిబ్యూటర్‌గా ఉన్నామని, అలాగే రష్యాకు చెందిన మారి్టనోవ్‌ బ్రదర్స్‌ సీట్స్‌తో భాగస్వామ్యం ద్వారా యూరోపియన్‌–గ్రేడ్‌ లగ్జరీ సీటింగ్‌ సొల్యూషన్స్‌ను నగర మార్కెట్‌కు పరిచయం చేస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు వివరించారు.

Naga Chaitanya at a luxury interior designer studio4
4/16

Naga Chaitanya at a luxury interior designer studio5
5/16

Naga Chaitanya at a luxury interior designer studio6
6/16

Naga Chaitanya at a luxury interior designer studio7
7/16

Naga Chaitanya at a luxury interior designer studio8
8/16

Naga Chaitanya at a luxury interior designer studio9
9/16

Naga Chaitanya at a luxury interior designer studio10
10/16

Naga Chaitanya at a luxury interior designer studio11
11/16

Naga Chaitanya at a luxury interior designer studio12
12/16

Naga Chaitanya at a luxury interior designer studio13
13/16

Naga Chaitanya at a luxury interior designer studio14
14/16

Naga Chaitanya at a luxury interior designer studio15
15/16

Naga Chaitanya at a luxury interior designer studio16
16/16

# Tag
Naga Chaitanya interior Interior Design Tollywood photo gallery Hyderabad
Photos

