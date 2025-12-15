 మరాఠీ స్టైల్లో మృణాల్ ఠాకుర్.. చీరలో నిండుగా (ఫొటోలు) | Mrunal Thakur in Marathi style looking elegant in a saree (Photos) | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మరాఠీ స్టైల్లో మృణాల్ ఠాకుర్.. చీరలో నిండుగా (ఫొటోలు)

Dec 15 2025 3:14 PM | Updated on Dec 15 2025 3:14 PM

Mrunal Thakur in Marathi style looking elegant in a saree (Photos)1
1/11

Mrunal Thakur in Marathi style looking elegant in a saree (Photos)2
2/11

మరాఠీ స్టైల్లో మృణాల్ ఠాకుర్ కనువిందు చేసింది.

Mrunal Thakur in Marathi style looking elegant in a saree (Photos)3
3/11

చీరలో నిండుగా కట్టుబొట్టుతో కనిపించి ఆకట్టుకుంటోంది.

Mrunal Thakur in Marathi style looking elegant in a saree (Photos)4
4/11

Mrunal Thakur in Marathi style looking elegant in a saree (Photos)5
5/11

Mrunal Thakur in Marathi style looking elegant in a saree (Photos)6
6/11

Mrunal Thakur in Marathi style looking elegant in a saree (Photos)7
7/11

Mrunal Thakur in Marathi style looking elegant in a saree (Photos)8
8/11

Mrunal Thakur in Marathi style looking elegant in a saree (Photos)9
9/11

Mrunal Thakur in Marathi style looking elegant in a saree (Photos)10
10/11

Mrunal Thakur in Marathi style looking elegant in a saree (Photos)11
11/11

# Tag
mrunal thakur Saree Maratha Style Actress Gallery Photos Movie News
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మరాఠీ స్టైల్లో మృణాల్ ఠాకుర్.. చీరలో నిండుగా (ఫొటోలు)
photo 2

సిద్దిపేట : కమనీయం కొమురవెల్లి మల్లన్న కల్యాణం (ఫొటోలు)
photo 3

లగ్జరీ ఇంటీరియర్‌ డిజైనర్‌ స్టూడియోలో నాగచైతన్య (ఫొటోలు)
photo 4

వైఎస్సార్‌సీపీ పోరుబాట.. ‘కోటి సంతకాల’ ప్రతులతో భారీ ర్యాలీ (ఫొటోలు)
photo 5

మినీ ఎక్స్ ఎస్క్వైర్ ఇండియా ఈవెంట్ లో మెరిసిన తారలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Supreme Court Granted Bail to YSRCP Activist Tarak Prathap Reddy 1
Video_icon

YSRCP సోషల్ మీడియా కార్యకర్త ప్రతాప్ రెడ్డికి సుప్రీం కోర్టు బెయిల్
YSRCP Koti Santhakala Sekarana Rally Against Medical Colleges Privatization 2
Video_icon

మహా ఉద్యమంలా కోటి సంతకాల ర్యాలీ
Visakha YSRCP Leaders Comments on Koti Santhakala Sekarana Rally 3
Video_icon

YSRCP Leaders: ప్ర‌తి కుటుంబం చంద్ర‌బాబు నిర్ణ‌యాన్ని ఛీ కొడుతుంది
India Won By 7 Wickets Against South Africa In 3rd T20 At Dharmshala 4
Video_icon

ధర్మశాలలో భారత్ పంజా..
Perni Nani participated Koti Santhakala Sekarana Rally Programme 5
Video_icon

కోటి సంతకాలసేకరణ ప్రజా ఉద్యమ ర్యాలీలో పాల్గొన్న పేర్ని నాని
Advertisement