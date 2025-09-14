 Asia Cup 2025: నిన్ను ఎవరు భయ్యా కెప్టెన్ చేశారు? | Netizens troll Salman Ali Agha for his poor performance In Asia cup | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Asia Cup 2025: నిన్ను ఎవరు భయ్యా కెప్టెన్ చేశారు?

Sep 14 2025 10:23 PM | Updated on Sep 14 2025 10:54 PM

Netizens troll Salman Ali Agha for his poor performance In Asia cup

ఆసియాకప్‌-2025లో పాకిస్తాన్ కెప్టెన్ స‌ల్మాన్ అలీ అఘా ఏ మాత్రం అంచ‌నాలను అందుకోలేక‌పోతున్నాడు. ఈ మెగా టోర్నీలో వ‌రుస‌గా రెండో మ్యాచ్‌లోనూ స‌ల్మాన్ అలీ విఫ‌ల‌మ‌య్యాడు. ఒమ‌న్‌తో జ‌రిగిన తొలి మ్యాచ్‌లో గోల్డెన్ డ‌కౌటైన స‌ల్మాన్‌.. ఇప్పుడు దుబాయ్ వేదిక‌గా భార‌త్‌తో మ్యాచ్‌లో కూడా పేల‌వ ప్ర‌ద‌ర్శ‌న క‌న‌బ‌రిచాడు.

కీల‌క స‌మ‌యంలో బ్యాటింగ్‌కు వ‌చ్చిన ఈ రైట్ హ్యాండ్ బ్యాట‌ర్ తొలి బంతి నుంచే భార‌త స్పిన్న‌ర్ల‌ను ఎదుర్కొవ‌డానికి తీవ్రంగా శ్ర‌మించాడు. ఆఖ‌రికి 12 బంతులు ఆడి కేవ‌లం 3 ప‌రుగులు చేసిన స‌ల్మాన్‌.. అక్ష‌ర్ ప‌టేల్ బౌలింగ్‌లో ఔట‌య్యాడు. అత‌డి వికెట్‌ పాక్ మరింత ఒత్తిడిలో కూరుకుపోయింది.

దీంతో కెప్టెన్‌గా దారుణ ప్ర‌ద‌ర్శ‌న క‌న‌బ‌రుస్తున్న అలీ అఘాను నెటిజ‌న్లు ట్రోల్‌ చేస్తున్నారు. నిన్ను ఎవరు భయ్యా కెప్టెన్ చేశారు? అంటూ ఓ యూజర్ ఎక్స్‌లో పోస్ట్ చేశాడు. మహ్మద్ రిజ్వాన్ నుంచి కెప్టెన్సీ పగ్గాలు చేపట్టిన సల్మాన్ ఏ మాత్రం ప్రభావం చూపలేకపోతున్నాడు. కెప్టెన్‌గా ఒకట్రెండు సిరీస్‌లు గెలిపించినప్పటికి ఆటగాడిగా మాత్రం విఫలమవుతున్నాడు. దీంతో అతడిని కెప్టెన్సీ నుంచి తప్పించాలని పాక్ ఫ్యాన్స్ డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

ఇక ఈ మ్యాచ్‌లో మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన పాకిస్తాన్‌ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్లు కోల్పోయి 127 పరుగులకే పరిమితమైంది. పాక్ బ్యాటర్లలో సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్(40) టాప్ స్కోరర్‌గా నిలవగా.. షాహిన్ అఫ్రిది(16 బంతుల్లో 4 సిక్స్‌లతో 33) ఆఖరిలో మెరుపులు మెరిపించాడు. భారత బౌలర్లలో స్పిన్నర్ కుల్దీప్ యాదవ్ మూడు వికెట్లు పడగొట్టగా.. జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అక్షర్ పటేల్ తలా రెండు వికెట్లు సాధించారు. వీరితో పాటు హార్దిక్ పాండ్యా, వరుణ్ చక్రవర్తి ఒక్కో వికెట్ తీశారు.
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

విశాఖలో ఘనంగా ఓనం పండుగ సంబరాలు
photo 2

కొత్తింట్లో వరుణ సందేశ్ దంపతుల శ్రీవెంకటేశ్వరస్వామి వ్రతం.. ఫోటోలు
photo 3

చిన్న ‘జేజమ్మ’ పెళ్లి పీటలెక్కింది.. అరుంధతి చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ దివ్య నగేశ్ వెడ్డింగ్ హైలైట్స్
photo 4

అభయం మసూమ్‌ సదస్సులో మెగా హీరో సాయిదుర్గ తేజ్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (సెప్టెంబరు 14-21)

Video

View all
Elon Musks Strong Message To Britain 1
Video_icon

బ్రిటన్‌లో జరిగిన యాంటీ ఇమిగ్రేషన్ ర్యాలీకి ఎలాన్ మస్క్ మద్దతు
Husband Slits Wife Throat For Dowry 2
Video_icon

Hyderabad: అదనపు కట్నం కోసం భార్య గొంతు కోసిన భర్త
Kona Raghupathi Slams Chandrababu Over AP Medical Colleges Privatization 3
Video_icon

Kona Raghupathi: పేదలకు అందించాల్సిన విద్య, వైద్యాన్ని చంద్రబాబు పక్కదోవ పట్టిస్తున్నారు
China On Trump Tariffs We Dont Take Part In Wars 4
Video_icon

ట్రంప్ సుంకాల ప్రకటనకు స్పందనగా మాట్లాడిన చైనా విదేశాంగ మంత్రి
Actress Bhagyashri Borse In Prabhas And Prasanth Varmas Film 5
Video_icon

ప్రభాస్ తో భాగ్యశ్రీ రొమాన్స్ ..!
Advertisement
 