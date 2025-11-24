 ప్రపంచకప్‌ కబడ్డీ ఫైనల్‌కు భారత్‌ | India Enters Womens Kabaddi World Cup 2025 Finals | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ప్రపంచకప్‌ కబడ్డీ ఫైనల్‌కు భారత్‌

Nov 24 2025 11:59 AM | Updated on Nov 24 2025 1:01 PM

India Enters Womens Kabaddi World Cup 2025 Finals

ప్రపంచకప్‌ మహిళల కబడ్డీ టోర్నమెంట్‌లో భారత జట్టు ఫైనల్లోకి దూసుకెళ్లింది. ఢాకా వేదిక‌గా జ‌రిగిన సెమీఫైనల్లో భారత్‌ 33–21 పాయింట్ల తేడాతో ఇరాన్‌ జట్టును ఓడించింది. మరో సెమీఫైనల్లో చైనీస్‌ తైపీ 25–18 పాయింట్ల తేడాతో బంగ్లాదేశ్‌పై గెలిచింది.

నేడు జరిగే ఫైనల్లో చైనీస్‌ తైపీతో భారత్‌ తలపడుతుంది. మొత్తం 11 జట్లు పాల్గొంటున్న ఈ మెగా ఈవెంట్‌లో భారత్, చైనీస్‌ తైపీ అజేయంగా ఫైనల్‌కు చేరాయి. గ్రూప్‌ ‘ఎ’లో భారత్‌ తాము ఆడిన నాలుగు మ్యాచ్‌ల్లోనూ... గ్రూప్‌ ‘బి’లో చైనీస్‌ తైపీ తాము ఆడిన ఐదు మ్యాచ్‌ల్లోనూ విజయం సాధించాయి.
చదవండి: Australian Open 2025: ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్ విజేతగా లక్ష్య సేన్‌

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

చలిలో వెచ్చని టీ తాగుతున్న స్టార్‌ హీరోలు (ఫోటోలు)
photo 2

రెడ్ శారీలో అందాలు చూపిస్తున్న బిగ్ బాస్ ఫేమ్‌ అశ్వినీ శ్రీ (ఫొటోలు)
photo 3

ఉత్సాహంగా ‘విశాఖ తరంగ్‌’ (ఫొటోలు)
photo 4

ప్రీ మెచ్యూర్డ్‌ చిల్డ్రన్స్ కు ‘ప్రీమిథాన్‌’ (ఫొటోలు)
photo 5

రాప్తాడులో జననేతకు బ్రహ్మరథం (ఫొటోలు)

Video

View all
CP Sajjanar Warning To Rowdy Sheeters 1
Video_icon

అర్ధరాత్రి రౌడీ షీటర్ల ఇళ్లకు వెళ్లి సీపీ సజ్జనార్ వార్నింగ్
YSRCP Gangula Brijendra Reddy House Arrest 2
Video_icon

గంగుల బ్రిజేంద్ర రెడ్డి హౌస్ అరెస్ట్
YSRCP Gangula Brijendra Reddy House Arrest At Nandyal 3
Video_icon

బ్రిజేంద్ర రెడ్డి హౌస్ అరెస్ట్
Drunken Man Hulchul In Annamayya District 4
Video_icon

బీర్ బాటిల్ పగలకొట్టి..! మందుబాబు హల్ చల్
YS Avinash Reddy Praises On Rachamallu 5
Video_icon

YS Avinash: ప్రొద్దుటూరులో కోటి సంతకాల సేకరణలో మీరే హైలైట్..
Advertisement
 