 టీమిండియాను గడగడలాడించిన ప్లేయర్‌కు ప్రతిష్టాత్మక అవార్డు | ICC Player Of The Month Award Announced, India Beater Rewarded | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

టీమిండియాను గడగడలాడించిన ప్లేయర్‌కు ప్రతిష్టాత్మక అవార్డు

Sep 17 2026 4:04 PM | Updated on Sep 17 2026 4:04 PM

ICC Player Of The Month Award Announced, India Beater Rewarded

source: X

ఇటీవల జరిగిన రెండు మ్యాచ్‌ల టెస్ట్‌ సిరీస్‌లో టీమిండియాను గడగడలాడించిన శ్రీలంక మిడిలార్డర్‌ బ్యాటర్‌ సోనల్‌ దినుషాకు ప్రతిష్టాత్మక ఐసీసీ ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ద మంత్‌ (ఆగస్ట్‌) అవార్డు లభించింది. ఇంగ్లండ్‌ పేసర్‌ ఓల్లీ రాబిన్సన్‌, బంగ్లాదేశ్‌ సంచలన పేసర్‌ హసన్‌ మహముద్‌ పోటీపడినప్పటికీ.. దినుషానే ఈ అవార్డు వరించింది.

వీరు ముగ్గురు ఆగస్ట్‌ నెలలో టెస్ట్‌ క్రికెట్‌లో విశేషంగా రాణించారు. దినుషా భారత్‌తో ఆడిన 4 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో 140 సగటున ఏకంగా 420 పరుగులు (3 శతకాలు, ఓ హాఫ్‌ సెంచరీ) సాధించగా.. పాకిస్తాన్‌తో జరిగిన తొలి రెండు టెస్ట్‌ల్లో రాబిన్సన్‌ 16 వికెట్లు తీశాడు. హసన్‌ మహముద్‌ ఆసీస్‌తో జరిగిన తొలి టెస్ట్‌లో 9 వికెట్లతో చెలరేగి, ఆసీస్‌ గడ్డపై బంగ్లాదేశ్‌కు చారిత్రక విజయాన్నందించాడు.

మహిళల విషయానికొస్తే.. ఆగస్ట్‌ నెల ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మంత్‌ అవార్డును ఐల్ ఆఫ్ మ్యాన్ క్రికెటర్ లూసీ బార్నెట్‌కు లభించింది. థాయ్‌లాండ్ స్పిన్నర్ సులీపోర్న్ లావోమీ, వికెట్‌కీపర్-బ్యాటర్ నన్నపట్ కొంచరోయెంకై నుంచి పోటీ ఎదుర్కొన్న 19 ఏళ్ల బార్నెట్ ఈ అవార్డు దక్కించుకుంది. ఆగస్ట్‌ నెలలో బార్నెట్‌ విశేషంగా రాణించింది.  నాలుగు ఇన్నింగ్స్‌ల్లోనే 257 పరుగులు సాధించి ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ద మంత్‌ అవార్డుకు ఎంపికైంది.

ఇదీ చదవండి: విండీస్‌ గడ్డపై చరిత్ర సృష్టించిన పాక్‌ ప్లేయర్‌


 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

పదేళ్ల ప్రేమ.. పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 2

సందడిగా సమంత సీమంతం వేడుక (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్ : అబ్బా భలే ఉన్నాడే... గణేశుడు (ఫొటోలు)
photo 4

'ధురంధర్' భామ ఆయేషా బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 5

ఆషికా.. బార్బీ డాల్‌కి ఏం తక్కువ కాదు! (ఫొటోలు)

Video

View all
Bigg Boss Telugu 10 Day 11 Review 1
Video_icon

రోహిత్ & వంశీ మధ్య బిగ్ ఫైట్ కెప్టెన్‌గా చరణ్..!

Vijayawada Paramedical Students Protest 2
Video_icon

కార్పొరేట్ సంస్థలకు దోచిపెట్టడానికి ఎలా వస్తున్నాయి..? డబ్బులు లేవని చెప్పడానికి సిగ్గులేదా..!
Nandus New Gujarath Victim 3
Video_icon

మధుకర్ మహా మాయగాడు నందు కేసులో కొత్త ట్విస్ట్..!
Sakshi TV Check To Chandrababu Govt 4
Video_icon

పోరాటం ఫలించింది.. సాక్షి టీవీ దెబ్బకు దిగొచ్చిన కూటమి సర్కార్‌
Another accused in the Saikrishna case surrenders 5
Video_icon

సాయికృష్ణ కేసులో మరో నిందితుడు సరెండర్
Advertisement
 