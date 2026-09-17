ఏషియన్ గేమ్స్ మహిళల క్రికెట్లో పాకిస్తాన్ జట్టు సెమీఫైనల్కు చేరింది. క్వార్టర్ ఫైనల్లో ఆ జట్టు థాయ్లాండ్పై అతికష్టం మీద 3 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొంది, ఫైనల్-4కు అర్హత సాధించింది. వర్షం కారణంగా 11 ఓవర్లకు కుదించిన ఈ మ్యాచ్లో పాక్ టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకుంది.
నన్నపట్ కొంచరోయెంకై (49) రాణించడంతో థాయ్లాండ్ 4 వికెట్ల నష్టానికి 91 పరుగులు చేసింది. పాక్ బౌలర్లలో ఫాతిమా సనా 2, నష్రా సంధు ఓ వికెట్ పడగొట్టారు.
అనంతరం 92 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్యాన్ని ఛేదించేందుకు పాక్ నానా కష్టాలు పడింది. మరో 2 బంతులు మాత్రమే మిగిలుండగా, 7 వికెట్లు కోల్పోయి అతి కష్టం మీద గెలుపు తీరాలు చేరింది. ఒకట్రెండు బంతులు అటుఇటైనా పాక్కు ఘోర పరాభవం ఎదురయ్యేది. చచ్చీ చెడి తృటిలో ఆ పరాభవాన్ని తప్పించుకొని సెమీస్కు చేరింది.
షవాల్ జుల్ఫికర్ (25), ఫాతిమా సనా (21) ఓ మోస్తరు స్కోర్లు చేసి, పాక్ గెలుపుకు జీవం పోశారు. ఆఖర్లో తుబా హసన్ (13) బ్యాట్ ఝులిపించడంతో పాక్ బయటపడింది. థాయ్లాండ్ బౌలర్లు ఒన్నిచా కాంచోంపు (3-0-37-3), సులీపోర్న్ లావోమీ (2-0-3-1), సునిద (2-0-23-2) పాక్ బ్యాటర్లను ఇబ్బంది పెట్టారు.
వాష్ అవుట్తో సెమీస్కు బంగ్లాదేశ్
మరో క్వార్టర్ఫైనల్లో బంగ్లాదేశ్, హాంకాంగ్ మధ్య జరగాల్సిన మ్యాచ్ తడి అవుట్ఫీల్డ్ కారణంగా ఒక్క బంతి కూడా పడకుండానే రద్దయింది. అధిక సీడింగ్ కారణంగా బంగ్లాదేశ్ సెమీఫైనల్కు అర్హత సాధించింది.
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