వన్డే వరల్డ్‌కప్‌-2023లో భాగంగా ధర్మశాల వేదికగా నిన్న (అక్టోబర్‌ 7) ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌-బంగ్లాదేశ్‌ జట్ల మధ్య మ్యాచ్‌ జరిగిన విషయం తెలిసిందే. ఈ మ్యాచ్‌లో బంగ్లాదేశ్‌ 6 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ 37.2 ఓవర్లలో 156 పరుగులకు ఆలౌట్‌ కాగా.. బంగ్లాదేశ్‌ 34.4 ఓవర్లలో 4 వికెట్లు కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. మెహది హసన్‌ మీరజ్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ షోతో (9-3-25-3, 57) అదరగొట్టి బంగ్లాదేశ్‌ గెలుపులో కీలకపాత్ర పోషించాడు.

కాగా, మ్యాచ్‌ అనంతరం ధర్మశాల మైదానంపై సోషల్‌మీడియా వేదికగా విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. బౌండరీ లైన్‌ వద్ద గ్రౌండ్‌ పరిస్థితిని చూసి నెటిజన్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ గ్రౌండ్‌ కంటే ఇసుక, బుడద దిబ్బలు నయమని అంటున్నారు. గ్రౌండ్‌ పరిస్థితికి అద్దం పట్టేలా ఉన్న ఓ వీడియోను (బౌండరీ లైన్‌ వద్ద ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ ఆటగాడు ముజీబ్‌ ఉర్‌ రెహ్మాన్‌ ఫీల్డింగ్‌ చేస్తూ కిందపడ్డ వీడియోను) వైరల్‌ చేస్తున్నారు. ఈ వీడియో చూస్తే గ్రౌండ్‌ పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా ఉందో ఇట్టే అర్దమవుతుంది.

This happened in Dharamsala today! How did the ICC deem this ground fit enough to host a World Cup match 🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️

I hope Mujeeb Ur Rahman isn't badly hurt. Crazy 🙏🏼 #CWC23 #WorldCup2023 pic.twitter.com/P5XpwLHmte

— Farid Khan (@_FaridKhan) October 7, 2023