లార్డ్స్‌ వేదికగా జరిగిన యాషెస్‌ రెండో టెస్టులో 43 పరుగుల తేడాతో ఇంగ్లండ్‌ ఓటమి పాలైంది. 371 పరుగుల భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన ఇంగ్లండ్‌ 327 పరుగులకు ఆలౌటైంది. ఇంగ్లండ్‌ ఓడినా.. ఆ జట్టు కెప్టెన్‌ బెన్‌ స్టోక్స్‌ అందరి మనసులు గెలుచుకున్నాడు. బెన్‌ స్టోక్స్‌ అద్భుతమైన పోరాట పటిమ కనబరిచాడు.

ఓ వైపు వికెట్లు పడతున్నప్పటికీ.. ప్రత్యర్ధి బౌలర్లపై స్టోక్స్‌ బౌండరీలతో విరుచుకుపడ్డాడు. ఓ దశలో ఇంగ్లండ్‌ను గెలిపించేలా కన్పించిన స్టోక్స్‌.. హాజిల్‌వుడ్‌ బౌలింగ్‌లో భారీ షాట్‌కు ప్రయత్నించి పెవిలియన్‌ చేరాడు. స్టోక్స్‌ ఇన్నింగ్స్‌కు ప్రత్యర్ధి జట్టు ఆటగాళ్లు సైతం ఫిదా అయిపోయారు. ఆసీస్‌ ఆటగాళ్లు స్టీవ్‌ స్మిత్‌, ఖ్వాజా, కెప్టెన్‌ కమ్మిన్స్‌ స్టోక్స్‌ ఔటైన వెంటనే దగ్గరికి వెళ్లి మరి అభినందించారు.

ఓవరాల్‌గా సెకెండ్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో 214 బంతులు ఎదుర్కొన్న స్టోక్స్‌ 155 పరుగులు చేశాడు. అతడి ఇన్నింగ్స్‌లో 9 ఫోర్లు, 9 సిక్స్‌లు ఉండడం గమానార్హం. ముఖ్యంగా 56 ఇన్నింగ్స్‌ వేసిన కామెరూన్‌ గ్రీన్‌కు స్టోక్స్‌ చుక్కలు చూపించాడు. ఆ ఓవర్‌లో స్టోక్స్‌ 3 సిక్స్‌లు, ఫోర్‌తో ఏకంగా 24 పరుగులు రాబట్టాడు. ఇక అద్భుత ఇన్నింగ్స్‌ ఆడిన బెన్‌స్టోక్స్‌పై సర్వత్రా ప్రశంసల వర్షం కురుస్తోంది. టీమిండియా స్టార్‌ ఆటగాడు విరాట్‌ కోహ్లి సైతం బెన్‌స్టోక్స్‌ను పొగడ్తలతో ముంచెత్తాడు.

A knock that will be remembered for the ages!

I wasn’t joking about calling Ben Stokes the most competitive bloke I’ve played against. Innings of the highest quality but Australia is too good at the moment 👍

— Virat Kohli (@imVkohli) July 2, 2023