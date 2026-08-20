 ముగిసిన పీవీ సింధు పోరాటం.. ప్రీక్వార్టర్స్‌లో ఓటమి | Badminton World Championships 2026: PV Sindhu Knocked Out In Round 16 | Sakshi
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ముగిసిన పీవీ సింధు పోరాటం.. ప్రీక్వార్టర్స్‌లో ఓటమి

Aug 20 2026 9:17 PM | Updated on Aug 20 2026 9:23 PM

Badminton World Championships 2026: PV Sindhu Knocked Out In Round 16

ఢిల్లీ వేదికగా జరుగుతున్న బ్యాడ్మింటన్ ప్రపంచ ఛాంపియన్‌షిప్-2026లో భారత స్టార్ షట్లర్, తెలుగు తేజం పీవీ సింధు పోరాటం ముగిసింది. ప్రీక్వార్టర్స్ మ్యాచ్‌లో చైనాకు చెందిన వాంగ్ జీ యీ చేతిలో 11-21, 21-15, 17-21తో సింధు ఓటమి పాలైంది. ఈ మ్యాచ్‌లో వాంగ్ జీ యీ తీవ్ర గాయంతో బాధపడుతున్నప్పటికీ అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచింది. 

తొలి గేమ్‌ను 11-21తో సింధు కోల్పోయింది. కానీ రెండో గేమ్‌లో తిరిగి పుంజుకున్న సింధు.. 21-15తో గెలిచి మ్యాచ్‌ను నిర్ణయాత్మక మూడో గేమ్‌కు తీసుకెళ్లింది. అయితే మూడో గేమ్‌ను 21-17తో కైవసం చేసుకోవడంతో సింధు కథ ముగిసింది. మరోవైపు ఆయుష్‌ శెట్టి కూడా పురుషుల సింగిల్స్ రౌండ్-16 మ్యాచ్‌లో ఇండోనేషియా షట్లర్‌ అల్వీ ఫర్హాన్ చేతిలో ఓటమి పాలయ్యాడు.

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