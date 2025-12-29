 అసెంబ్లీకి చేరుకున్న కేసీఆర్‌ | KCR Attended Telangana Assembly Sessions, Tensions Rise Ahead Of Session Over Krishna Water Distribution | Sakshi
KCR At Assembly: అసెంబ్లీకి చేరుకున్న కేసీఆర్‌

Dec 29 2025 10:11 AM | Updated on Dec 29 2025 10:27 AM

Telangana: Kcr Attended Assembly Sessions

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: తెలంగాణ అసెంబ్లీ పరిసరాల్లో పోలీసులు భారీగా మోహరించారు. అసెంబ్లీ పరిసర ప్రాంతాల్లో మూడంచెల భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు. దాదాపు 1000 మంది పోలీస్ సిబ్బంది బందోబస్తు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇవాళ మాజీ సర్పంచ్‌లు తమ పెండింగ్ బిల్లులు చెల్లించాలంటూ ముట్టడికి పిలుపునిచ్చిన నేపథ్యంలో ముందస్తుగా మాజీ సర్పంచ్‌లను పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. నంది నగర్ నివాసం నుంచి బీఆర్ఎస్​ అధినేత, ప్రతిపక్ష నేత కేసీఆర్ అసెంబ్లీకి చేరుకున్నారు. కేసీఆర్ వెంట ఎమ్మెల్యేలు జగదీష్ రెడ్డి, ప్రశాంత్ రెడ్డి ఉన్నారు.

కాగా, కృష్ణా జలాల పంపిణీపై జరగనున్న శీతాకాల సమావేశాలు రణరంగాన్ని తలపించే అవకాశాలున్నాయి. ఈ అంశంపై ఇటీవల కేసీఆర్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలు, అనంతరం సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి స్పందనతోపాటు కాంగ్రెస్, బీఆర్‌ఎస్‌ నేతల మధ్య జరుగుతున్న మాటల యుద్ధాన్ని బట్టి చూస్తే ఈసారి అసెంబ్లీ వాడీవేడిగా జరగనుందని తెలుస్తోంది. ఈసారి కనీసం 15 రోజుల పాటు సమావేశాలు నిర్వహించాలని బీఆర్‌ఎస్‌ పట్టుపడుతోంది.

 

