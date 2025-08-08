 ‘దేశంలో ఎక్కడైనా ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయా?’ | MLC Lella Appi Reddy Slams AP Govt | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘దేశంలో ఎక్కడైనా ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయా?’

Aug 8 2025 6:43 PM | Updated on Aug 8 2025 6:45 PM

MLC Lella Appi Reddy Slams AP Govt

తాడేపల్లి:  పులివెందుల జడ్పీటీసీ ఎన్నికల అంఃశానికి సంబంధించి పోలీసులు పచ్చ చొక్కాలు వేసుకుని వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలను ఇబ్బంది పెడుతున్నారని  ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పిరెడ్డి విమర్శించారు. ఈ రోజు(శుక్రవారం, ఆగస్టు 8వ తేదీ) తాడేపల్లి వైఎస్సార్‌సీపీ కేంద్ర కార్యాలయం నుంచి మాట్లాడిన లేళ్ల అప్పిరెడ్డి.. ‘ప్రజలను భయపెట్టి ఎన్నికలకు రాకుండా చేసి గెలవాలని చూస్తున్నారు.రెవిన్యూ యంత్రాంగం నిస్సిగ్గుగా టీడీపీ కోసం పని చేస్తుంది. దేశంలో ఎక్కడైనా ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయా?, రెండు దశాబ్దాల క్రితం బిహార్‌లో ఉన్న పరిస్తితి టీడీపీ ప్రభుత్వం ఏపీలో తీసుకు వచ్చింది. కొంతమంది అధికారులు మితి మీరిన ఉత్సాహంతో పని చేస్తున్నారు. 

వ్యవస్థలను కాపాడాల్సిన బాధ్యత అధికారుల పై ఉంది. పులివెందుల ఎన్నికలతోనే రాష్ట్ర రాజకీయాలు తారుమారు అవుతాయా?, ఆరు పోలింగ్ కేంద్రాలను మార్చేశారు.ప్రజలు ఓటు వేయాలి అనుకుంటున్నారా?, ఓటు వేయొద్దు అనుకుంటున్నారా?, మీరు ఎవరు ఓటుకు రావాల్సిన అవసరం లేదనే దురహంకారంతో మార్చారు. ప్రజా స్వామ్య బద్దంగా పులివెందుల ఎన్నిక నిర్వహించండి. ప్రజలు ఎవరి పక్షంగా ఉన్నారో తెలుస్తుంది. నిజంగా టిడిపి గెలిచే పరిస్తితి ఉంటే ఈ దాడులు ఏంటి?, రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు సునీత బయటకు వస్తారు. ప్రభుత్వాన్ని కాపాడటానికి మాట్లాడతారు. చంద్రబాబు మీ నాయకుడే కదా...ప్రభుత్వం మీ చేతిలో ఉన్నది. ఇంకా అధికారులను కలవడం ఎందుకు?’ అని ప్రశ్నించారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

వరాలిచ్చే వరలక్ష్మితో..లక్ష్మీ కళ ఉట్టిపడుతున్న గృహలక్ష్మిలు (ఫోటోలు)
photo 2

జగ్గారెడ్డి కూతురి పెళ్లిలో ప్రముఖుల సందడి (చిత్రాలు)
photo 3

వరలక్ష్మి వ్రతం ఆచరించిన సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)
photo 4

ఆలయం-చర్చి-దర్గా.. అక్కినేని కోడలు లేటెస్ట్ ట్రిప్ (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్‌లో వర్ష బీభత్సం (ఫొటోలు)

Video

View all
Big Twist in US-Ukraine Defense Support 1
Video_icon

అమెరికా-ఉక్రెయిన్ మధ్య రక్షణ సహకారంలో కొత్త మలుపు
High alert Telangana Weather Updates 2
Video_icon

తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వచ్చే నాలుగు రోజులపాటు విస్తారంగా వర్షాలు
Pulivendula ZPTC by elections 2025 3
Video_icon

అవినాష్ రెడ్డి సమక్షంలో YSRCPలో చేరిన 40 మంది TDP కార్యకర్తలు
YSRCP Leaders Strong Counter To Chandrababu Cheap Politics 4
Video_icon

నా భర్తను బ్లాక్ మెయిల్ చేసి సంచలన నిజాలు బయటపెట్టిన అనిల్ రెడ్డి భార్య
Malladi Vishnu SHOCKING COMMENTS on Alapati Raja 5
Video_icon

శాతవాహన భూముల కబ్జాకు కుట్ర జరుగుతోంది : మల్లాది
Advertisement
 