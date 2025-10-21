 పెళ్లి తర్వాత శోభితా తొలి దీపావళి కళ్లు తిప్పుకోలేకపోతున్ననాగ చైతన్య (ఫోటోలు) | Naga Chaitanya And Sobhita Dhulipala Celebrates first Diwali Together After wedding Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పెళ్లి తర్వాత శోభితా తొలి దీపావళి కళ్లు తిప్పుకోలేకపోతున్ననాగ చైతన్య (ఫోటోలు)

Oct 21 2025 3:25 PM | Updated on Oct 21 2025 3:45 PM

Naga Chaitanya And Sobhita Dhulipala Celebrates first Diwali Together After wedding Photos1
1/11

దీపావళి పండుగ శోభతో కళ​‍ కళలాడిన శోభిత

Naga Chaitanya And Sobhita Dhulipala Celebrates first Diwali Together After wedding Photos2
2/11

పెళ్లి తరువాత జరుపుకుంటున్న తొలి దీపావళి వేల వైలెట్ రంగు కుర్తాలో సింపుల్‌గా బ్రైట్‌గా కనిపించింది భర్త నాగచైతన్యతో అందంగా కనిపించింది.

Naga Chaitanya And Sobhita Dhulipala Celebrates first Diwali Together After wedding Photos3
3/11

కళ్లు తిప్పుకోలేనంత మురిపెంగా భార్యను చూస్తుండిపోయిన చే

Naga Chaitanya And Sobhita Dhulipala Celebrates first Diwali Together After wedding Photos4
4/11

శోభిత, నాగ చైతన్య గత ఏడాది డిసెంబర్ 4న హైదరాబాద్‌లోని ఐకానిక్ అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్‌లో సాంప్రదాయ తెలుగు వేడుకలో వివాహం చేసుకున్నారు.

Naga Chaitanya And Sobhita Dhulipala Celebrates first Diwali Together After wedding Photos5
5/11

అంతముందు టాలీవుడ్‌ హీరోయిన్‌ సమంతాను ప్రేమించి పెళ్లాడి, ఆ తరువాత ఆమెతో విడిపోయిన సంగతి తెలిసిందే.

Naga Chaitanya And Sobhita Dhulipala Celebrates first Diwali Together After wedding Photos6
6/11

Naga Chaitanya And Sobhita Dhulipala Celebrates first Diwali Together After wedding Photos7
7/11

Naga Chaitanya And Sobhita Dhulipala Celebrates first Diwali Together After wedding Photos8
8/11

Naga Chaitanya And Sobhita Dhulipala Celebrates first Diwali Together After wedding Photos9
9/11

Naga Chaitanya And Sobhita Dhulipala Celebrates first Diwali Together After wedding Photos10
10/11

Naga Chaitanya And Sobhita Dhulipala Celebrates first Diwali Together After wedding Photos11
11/11

# Tag
Naga Chaitanya Sobhita dhulipala celebrates Diwali Wedding Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

పెళ్లి తర్వాత శోభితా తొలి దీపావళి కళ్లు తిప్పుకోలేకపోతున్ననాగ చైతన్య (ఫోటోలు)
photo 2

గ్రాండ్‌గా మంచు విష్ణు ఇంట దీపావళి వేడుక (ఫోటోలు)
photo 3

నటి అనసూయ ఇంట్లో దీపావళి సెలబ్రేషన్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

43 ఏళ్ల వయసులో తరగని అందం.. చీరకట్టులో విమలా రామన్‌ మెరుపులు (ఫొటోలు)
photo 5

దీపావళి సెలబ్రేషన్స్‌లో టీమిండియా క్రికెట‌ర్లు (ఫోటోలు)

Video

View all
AP BJP President PVN Madhav Key Comments On Google AI Data Center 1
Video_icon

గూగుల్ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటులో అనేక సవాళ్లున్నాయి: మాధవ్
KTR and Harish Rao Fires on CM Revanth Reddy 2
Video_icon

కాంగ్రెస్ పాలనలో బస్తీ దవాఖానలకు సుస్తీ చేసింది: హరీశ్ రావు
Nizamabad CP Sai Chaitanya Gives Clarity On Rowdy Sheeter Riyaz Encounter 3
Video_icon

Nizamabad: నిజామాబాద్ జిల్లా ఆస్పత్రిలో రియాజ్ పోలీసుల కాల్పుల్లో మృతిచెందాడు
JC Prabhakar Reddy Sensational Comments on ASP Rohit Choudhary 4
Video_icon

JC Prabhakar: రేయ్ ASP..నీ అంతు చూస్తా.. నీకు బుద్ధి, జ్ఞానం లేదు: జేసీ ప్రభాకర్రెడ్డి
PM Modi Comments on Pahalgam Attack 5
Video_icon

దీపావళి పర్వదినం పురస్కరించుకొని దేశ ప్రజలకు ప్రధాని మోదీ లేఖ
Advertisement