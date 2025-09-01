 హరీష్ రావుపై కేటీఆర్ పొగడ్తల వర్షం | KTR Big Shock To MLC Kavitha | Sakshi
హరీష్ రావుపై కేటీఆర్ పొగడ్తల వర్షం

Sep 1 2025 9:15 PM | Updated on Sep 1 2025 9:21 PM

KTR Big Shock To MLC Kavitha

సాక్షి,హైదరాబాద్‌: ఎమ్మెల్సీ కవిత చేసిన వ్యాఖ్యలు బీఆర్ఎస్‌లో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో.. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్.. మాజీ మంత్రి హరీష్‌రావును కొనియాడుతూ ఆసక్తికర ట్వీట్‌ చేశారు.

 బీఆర్ఎస్ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన ట్వీట్‌ను రీట్వీట్ చేశారు. డైనమిక్ లీడర్ హరీష్‌రావు ఇచ్చిన మాస్టర్ క్లాస్ అని ప్రశంసలు కురిపించారు. . నీటిపారుదల గురించి కాంగ్రెస్ మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలకు.. కేసీఆర్ ప్రియశిష్యుడు హరీష్‌ ఇచ్చిన పాఠం ఇది అంటూ’ఎక్స్‌ వేదికగా పేర్కొన్నారు. 

 

 

