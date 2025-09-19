 వీడిన సస్పెన్స్‌.. జూబ్లీహిల్స్‌ బీఆర్‌ఎస్‌ అభ్యర్థి ప్రకటన | BRS Announced Jubilee Hills Bypoll Candidate, More Details Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Jubilee Hills Bypoll: వీడిన సస్పెన్స్‌.. జూబ్లీహిల్స్‌ బీఆర్‌ఎస్‌ అభ్యర్ధి ప్రకటన

Sep 19 2025 1:40 PM | Updated on Sep 19 2025 1:52 PM

brs announce jubilee hills bypoll candidates

సాక్షి,హైదరాబాద్‌: జూబ్లీహిల్స్‌ ఉపఎన్నికల్లో బీఆర్‌ఎస్‌ అభ్యర్థిపై ఉత్కంఠత వీడింది. జూబ్లీహిల్స్ బైపోల్‌ ఎన్నికల్లో మాగంటి గోపీనాథ్ సతీమణిని అభ్యర్థిగా బరిలోకి దింపుతున్నట్లు బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ అధికారికంగా ప్రకటించారు. శుక్రవారం తెలంగాణ భవన్‌లో జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గం ఎర్రగడ్డ డివిజన్ క్యాడర్‌తో కేటీఆర్ సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా బీఆర్‌ఎస్‌ అభ్యర్థిపై ప్రకటన చేశారు.

ఈ సందర్భంగా కేటీఆర్‌ మాట్లాడుతూ.. రాష్ట్రమంతా ఒక తీరుగా ప్రజలు తీర్పునిస్తే హైదరాబాదులో మాత్రం బీఆర్ఎస్‌ను ప్రజలు గుండెల్లో పెట్టుకున్నారు. హైదరాబాద్ మహా నగరాన్ని విశ్వనగరంగా మార్చిన బీఆర్ఎస్‌ను అన్ని స్థానాల్లో గెలిపించారు. ప్రత్యర్థులు ఎంత దుష్ప్రచారం చేసినా జూబ్లీహిల్స్‌లో మూడోసారి మాగంటి గోపీనాథ్‌ను గెలిపించారు. మాగంటి గోపీనాథ్ సేవల్ని కొనసాగిస్తామని ఆయన సతీమణి సునీత మీ ముందుకు వచ్చింది. అందరూ ఆమెను ఆశీర్వదించండి అని ప్ర‌జ‌ల‌కు కేటీఆర్ విజ్ఞ‌ప్తి చేశారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

కదం తొక్కిన వైఎస్సార్‌సీపీ.. మెడిక‌ల్ కాలేజీల ప్రైవేటీక‌ర‌ణ‌పై ఉవ్వెత్తున ఉద్య‌మం (చిత్రాలు)
photo 2

విజయవాడ : కనులపండువగా దసరా సాంస్కృతిక ఉత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్‌ : ఉదయం ఉక్కపోత..సాయంత్రం కుండపోత వర్షం (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్ రోడ్డుపై అడవి జంతువులు..అవునా.. నిజమా (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్ : ట్రాఫిక్‌ సమ్మిట్‌–2025..ముఖ్య అతిథిగా సాయి ధరమ్ తేజ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
AP Police Stops Vidadala Rajini 1
Video_icon

ఎందుకు మీకు అంత భయం.. విడుదల రజినిని ఆపేసిన పోలీసులు

Perni Nani Fires On Chandrababu Over Medical Colleges Privatization 2
Video_icon

రూ.6 వేల కోట్లు ఇవ్వడానికి చేతులు పడిపోయినాయా బాబూ..
Nagarjuna Big Sketch For His 100th Movie 3
Video_icon

నాగ్ 100 కోసం భారీ స్కెచ్.. కానీ
Jr Ntr Gym Workout For Prashanth Neel Movie Dragon 4
Video_icon

Jr Ntr: 7 వారాల్లో... 10 కిలోల బరువు తగ్గిన టైగర్
Ram Charan Movie Updates 5
Video_icon

కుమ్మేస్తున్న రామ్ చరణ్! మెగా ఫ్యాన్స్ కు పూనకాలే
Advertisement
 