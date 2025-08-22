సాక్షి,తాడేపల్లి: సీఎం చంద్రబాబుకు కొత్త పథకాల ఆలోచన ఎప్పుడూ రాదని, వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి పథకాల్ని కాపీ కొట్టడమే పనిగా పెట్టుకున్నారని ఆరోపించారు మాజీ మంత్రి కాకాణి గోవర్ధన్రెడ్డి. తాడేపల్లిలోని వైఎస్సార్సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో కాకాణి మీడియాతో మాట్లాడారు.
రైతులకు రైతు భరోసా ఇచ్చిన ఘటన వైఎస్ జగన్దే. వైఎస్ జగన్ పథకాలన్నీ చంద్రబాబు కాపీ కొట్టారు. అంతేకాదు, అన్నదాత సుఖీభవ కింద రూ.20వేలు ఇస్తానని మోసం చేసిన ఘనత చంద్రబాబుది’అని వ్యాఖ్యానించారు.
వైఎస్ జగన్ పథకాల్ని కాపీకొట్టడంలో చంద్రబాబు దిట్ట
Aug 22 2025 12:24 PM | Updated on Aug 22 2025 12:25 PM
