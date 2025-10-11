 భానురేఖ గణేషన్ ..వెండి తెరకు పసిడి వన్నెలద్దిన అందాల ‘రేఖ’ (ఫొటోలు) | Bollywood Actress Rekha Fashion Looks Latest Photos | Sakshi
భానురేఖ గణేషన్ ..వెండి తెరకు పసిడి వన్నెలద్దిన అందాల ‘రేఖ’ (ఫొటోలు)

Oct 11 2025 11:15 AM | Updated on Oct 11 2025 11:15 AM

Bollywood Actress Rekha Fashion Looks Latest Photos1
1/15

తెలుగు చిత్రాలలో బాలనటిగా తన కెరీర్‌ను ప్రారంభించిబాలీవుడ్‌లో సూపర్‌స్టార్‌గా ఎదిగింది.

Bollywood Actress Rekha Fashion Looks Latest Photos2
2/15

తన తరువాతే మరెవరైనా అని గీత గీసిన 72 వసంతాల రేఖ

Bollywood Actress Rekha Fashion Looks Latest Photos3
3/15

విషాదమైనా, విరహమైనా, ప్రేమ వెన్నెల కురిపించినా ఆమెకు ఆమే సాటి

Bollywood Actress Rekha Fashion Looks Latest Photos4
4/15

భవిష్యత్తు నటీమణులకు ఆమె నటనా జీవితం ఒక పాఠ్యపుస్తకం

Bollywood Actress Rekha Fashion Looks Latest Photos5
5/15

ఏడు పదులు దాటినా ఆమె స్వరం ఒకభాస్వరం, కాలుకదిపితే నటమయూరమే

Bollywood Actress Rekha Fashion Looks Latest Photos6
6/15

ట్రెడిషనల్.. మోడ్రాన్‌, అల్ట్రా మోడ్రన్‌.. రేఖ ఒక ఫ్యాషన్‌ ఐకాన్‌

Bollywood Actress Rekha Fashion Looks Latest Photos7
7/15

అక్టోబర్‌ 10 రేఖ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా కొన్ని ఫోటోలు

Bollywood Actress Rekha Fashion Looks Latest Photos8
8/15

Bollywood Actress Rekha Fashion Looks Latest Photos9
9/15

Bollywood Actress Rekha Fashion Looks Latest Photos10
10/15

Bollywood Actress Rekha Fashion Looks Latest Photos11
11/15

Bollywood Actress Rekha Fashion Looks Latest Photos12
12/15

Bollywood Actress Rekha Fashion Looks Latest Photos13
13/15

Bollywood Actress Rekha Fashion Looks Latest Photos14
14/15

Bollywood Actress Rekha Fashion Looks Latest Photos15
15/15

Bollywood Bollywood Actress rekha Fashion Looks Latest Photos photo gallery
