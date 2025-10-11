భానురేఖ గణేషన్ ..వెండి తెరకు పసిడి వన్నెలద్దిన అందాల ‘రేఖ’ (ఫొటోలు)

1/15
తెలుగు చిత్రాలలో బాలనటిగా తన కెరీర్ను ప్రారంభించిబాలీవుడ్లో సూపర్స్టార్గా ఎదిగింది.
2/15
తన తరువాతే మరెవరైనా అని గీత గీసిన 72 వసంతాల రేఖ
3/15
విషాదమైనా, విరహమైనా, ప్రేమ వెన్నెల కురిపించినా ఆమెకు ఆమే సాటి
4/15
భవిష్యత్తు నటీమణులకు ఆమె నటనా జీవితం ఒక పాఠ్యపుస్తకం
5/15
ఏడు పదులు దాటినా ఆమె స్వరం ఒకభాస్వరం, కాలుకదిపితే నటమయూరమే
6/15
ట్రెడిషనల్.. మోడ్రాన్, అల్ట్రా మోడ్రన్.. రేఖ ఒక ఫ్యాషన్ ఐకాన్
7/15
అక్టోబర్ 10 రేఖ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా కొన్ని ఫోటోలు
8/15
9/15
10/15
11/15
12/15
13/15
14/15
15/15