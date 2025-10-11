 వేడుకగా కర్వాచౌత్‌ వ్రతం, ఈ సెలబ్రిటీలను మిస్‌ అయితే ఎలా? (ఫొటోలు) | Karwa Chauth 2025: Celebrities Celebrate the Festival with Love and Tradition (Photos) | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కర్వా చౌత్ అనేది శివపార్వతులను పూజించి, గౌరవించే పండుగ (ఫొటోలు)

Oct 11 2025 10:51 AM | Updated on Oct 11 2025 11:17 AM

Karwa Chauth 2025 Bollywood Celebration Photos1
1/14

సాధారణంగా అక్టోబర్‌లో వచ్చే కార్తీక మాసంలో పౌర్ణమి తర్వాత నాల్గవ రోజు వస్తుంది.

Karwa Chauth 2025 Bollywood Celebration Photos2
2/14

వివాహిత మహిళలు భర్త, కుటుంబం శ్రేయస్సు కోసం 'కర్వా చౌత్‌' వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు

Karwa Chauth 2025 Bollywood Celebration Photos3
3/14

ఆశ్వయుజ బహుళ తదియను దక్షిణ భారతంలో అట్లతద్దిగా జరుపుకుంటారు.

Karwa Chauth 2025 Bollywood Celebration Photos4
4/14

దీన్నే ఉత్తర భారతంలో కర్వాచౌత్‌గా పిలుస్తారు.

Karwa Chauth 2025 Bollywood Celebration Photos5
5/14

ఇక కన్నె పిల్లలైతేమంచి భర్త కోసం కర్వా చౌత్‌ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు.

Karwa Chauth 2025 Bollywood Celebration Photos6
6/14

చేతుల నిండా గోరింతాకు పెట్టుకుని ఉదయంనుంచి ఉపవాసం ఉంటారు

Karwa Chauth 2025 Bollywood Celebration Photos7
7/14

సాయంత్రం చంద్రోదయం అయ్యాక జల్లెడలో చంద్రుడి దర్శనం చేసుకుని ఆ తర్వాత భర్త ముఖాన్ని చూసి భర్త అందించిన నీటిని తాగి ఉపవాస దీక్షను విరమిస్తారు.

Karwa Chauth 2025 Bollywood Celebration Photos8
8/14

Karwa Chauth 2025 Bollywood Celebration Photos9
9/14

Karwa Chauth 2025 Bollywood Celebration Photos10
10/14

Karwa Chauth 2025 Bollywood Celebration Photos11
11/14

Karwa Chauth 2025 Bollywood Celebration Photos12
12/14

Karwa Chauth 2025 Bollywood Celebration Photos13
13/14

Karwa Chauth 2025 Bollywood Celebration Photos14
14/14

# Tag
Karwa Chauth Bollywood photo gallery
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

భానురేఖ గణేషన్ ..వెండి తెరకు పసిడి వన్నెలద్దిన అందాల ‘రేఖ’ (ఫొటోలు)
photo 2

వేడుకగా కర్వాచౌత్‌ వ్రతం, ఈ సెలబ్రిటీలను మిస్‌ అయితే ఎలా? (ఫొటోలు)
photo 3

పేదవాడి ప్రాణాలతో చెలగాటం.. కల్తీ మద్యంపై కదం తొక్కిన మహిళలు (చిత్రాలు)
photo 4

భర్త క్షేమం కోరే 'కర్వా చౌత్‌'.. వేడుకలో లావణ్య, కాజల్ అగర్వాల్ (ఫోటోలు)
photo 5

డేటా వినియోగంలో భారత్‌ ప్రపంచంలోనే టాప్‌.. ఐఎంసీ-2025 (ఫొటోలు)

Video

View all
TDP Leader Janardhan Rao In Police Custody For Fake Liquor Case 1
Video_icon

Fake Liquor Case: పోలీసుల అదుపులో A1 జనార్దన్ రావు.. భయం గుప్పిట్లో కరకట్ట పెద్దలు
Excise Police Questioning A1 Janardhan Rao In Illegal Liquor Case 2
Video_icon

కల్తీ లిక్కర్ కేసులో A1 జనార్దన్ రావుకు ప్రశ్నల వర్షం
Afghanistan Minister Muttaqi Meets Jaishankar In Delhi 3
Video_icon

మాకు ఇండియానే ఫస్ట్.. పాకిస్తాన్ కు షాకిచ్చిన తాలిబన్ మంత్రి
Huge Demand For Gold Loans Due To High Price 4
Video_icon

పసిడి రుణాలకు భారీ డిమాండ్
High Court Big Shock To Machilipatnam Police Over Subbanna Illegal Arrest 5
Video_icon

మచిలీపట్నం పోలీసులకు బిగ్ షాక్.. మేకల సుబ్బన్నకు బెయిల్
Advertisement