వేడుకగా కర్వాచౌత్‌ వ్రతం, ఈ సెలబ్రిటీలను మిస్‌ అయితే ఎలా? (ఫొటోలు)

సాధారణంగా అక్టోబర్లో వచ్చే కార్తీక మాసంలో పౌర్ణమి తర్వాత నాల్గవ రోజు వస్తుంది.
వివాహిత మహిళలు భర్త, కుటుంబం శ్రేయస్సు కోసం 'కర్వా చౌత్' వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు
ఆశ్వయుజ బహుళ తదియను దక్షిణ భారతంలో అట్లతద్దిగా జరుపుకుంటారు.
దీన్నే ఉత్తర భారతంలో కర్వాచౌత్గా పిలుస్తారు.
ఇక కన్నె పిల్లలైతేమంచి భర్త కోసం కర్వా చౌత్ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు.
చేతుల నిండా గోరింతాకు పెట్టుకుని ఉదయంనుంచి ఉపవాసం ఉంటారు
సాయంత్రం చంద్రోదయం అయ్యాక జల్లెడలో చంద్రుడి దర్శనం చేసుకుని ఆ తర్వాత భర్త ముఖాన్ని చూసి భర్త అందించిన నీటిని తాగి ఉపవాస దీక్షను విరమిస్తారు.
