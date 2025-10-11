మెరిసేదంతా బంగారమే..ఎన్నాళ్లకెన్నాళ్లకు,ఈమెను గుర్తుపట్టారా?

1/13
2/13
ప్రముఖ నటి కంగనా రనౌత్, బీజేపీ ఎంపీ గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అవసరంలేదు.
3/13
ఎన్నో సవాళ్ల మధ్య సినిమా ప్రపంచంలో ప్రత్యేక ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసుకుంది.
4/13
తనదైన నటనతో లేడీ సూపర్ స్టార్ గా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.
5/13
బీటౌన్ ఫైర్ బ్రాండ్గా, ఇండస్ట్రీ ‘క్వీన్’ తానేంటో నిరూపించుకుని ఉత్తమ నటిగా జాతీయ అవార్డ్ అందుకుంది.
6/13
ప్రస్తుతం హిమాచల్ ప్రదేశ్కు చెందిన బీజేపీ ఎంపీగా ఉంది.
7/13
రాజకీయాల్లో బిజీబిజీగా ఉన్న కంగనా తాజాగా, తరుణ్ తహిలైని డిజైనర్ దుస్తుల్లో ఫ్యాషన్లుక్లో దర్శనమిచ్చింది.
8/13
9/13
10/13
11/13
12/13
13/13