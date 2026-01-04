‘ఏపీ ప్రయోజనాలను చంద్రబాబు తాకట్టు పెట్టారు’

సాక్షి, వైఎస్సార్ జిల్లా: రాయలసీమ హక్కులకు చంద్రబాబు మరణం శాసనం రాశారని వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ ఎమ్మెల్యే గడికోట శ్రీకాంత్రెడ్డి మండిపడ్డారు. ఆదివారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. సొంత రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను చంద్రబాబు తాకట్టు పెట్టారంటూ నిలదీశారు. ‘‘చంద్రబాబు గురించి స్వయంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డే చెప్పారు. గతంలో చంద్రబాబు వైఎస్సార్సీపీపై ఎన్నో నిందల మోపారు. పోలవరం ప్రాజెక్టును కూడా చంద్రబాబు నిర్లక్ష్యం చేశారు’ అని శ్రీకాంత్రెడ్డి ధ్వజమెత్తారు.
‘‘రాయలసీమకు చంద్రబాబు ఒక్క ప్రాజెక్టు తీసుకురాలేకపోయారు. రాష్ట్ర జల హక్కుల కోసం కనీసం పోరాడటం లేదు. ఏపీ ప్రయోజనాల కోసం జగన్ కష్టపడ్డారని రేవంత్ చెప్పారు. రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను ఎవరైనా తాకట్టుపెడతారా?. మోసాలతో చంద్రబాబు కాలం గడుపుతున్నారు. చంద్రబాబు రాజకీయాల నుంచి తప్పుకోవాలి’’ అని శ్రీకాంత్రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు.