 కెనడాలో భారతీయ విద్యార్థిని దారుణ హత్య | 22 Year Old Student From Gujarat Stabbed To Death In Canada | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కెనడాలో భారతీయ విద్యార్థిని దారుణ హత్య

May 28 2026 3:23 PM | Updated on May 28 2026 3:26 PM

22 Year Old Student From Gujarat Stabbed To Death In Canada

కెనడాలో గుజరాత్‌కు చెందిన 22 ఏళ్ల విద్యార్థిని దారుణ హత్యు గురైంది.  మృతురాలిని గుజరాత్‌లోని ఆనంద్ జిల్లా, బోర్సాద్‌కు చెందిన విధి కల్పేష్‌భాయ్ మేఘానిగా గుర్తించారు. దుండుగులు విధి మేఘను దారుణంగా పొడిచి చంపారు. ఆమె మృతదేహం అమెరికా–కెనడా సరిహద్దులో లభ్యమైంది. 

అంతర్జాతీయ మీడియా ప్రకారం మేఘ గత నాలుగేళ్లుగా కెనడాలో నివసిస్తూ, తన చదువుతో పాటు, పార్ట్‌టైమ్ ఉద్యోగాన్ని కూడా చేసుకుంటూ ఉండేది. అంతేకాదు కెనడాలో శాశ్వత నివాసం కోసం దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు కూడా సిద్ధమైంది. ఈ క్రమంలో ఈ నెల 15నుంచి ఆమె కనిపించకుండా పోయింది. దీనిపై కుటుంబ సభ్యులు, ఆమె సన్నిహితులు అక్కడి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసుల గాలింపులో కెనడాలోని నయాగారా ప్రాంతంలో, కెనడా–అమెరికా సరిహద్దులో ఆమె మృతదేహం లభ్యమైంది. ఒంటిపై కత్తిపోట్లు ఆధారంగా ఆమెను  ఎవరో పొడిచి చంపినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. అయితే ఈ దాడికి గల కారణాలు  ఏంటి అనేది మాత్రం ఇంకా అస్పష్టంగానే ఉంది. ఈ ఘటనపై హత్య కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు, నిందితుడి కోసం ముమ్మరంగా గాలిస్తున్నారు.

ఇదీ చదవండి: సీబీఎస్‌ఈ వివాదం : ఎట్టకేలకు మౌనం వీడిన ధరేంద్ర ప్రధాన్‌
ఇదీ చదవండి: భారత మామిడి పళ్లపై జపాన్‌ బ్యాన్‌ : ఎందుకో తెలుసా?

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తాతకు నివాళులర్పించిన జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

మోదీతో విజయ్‌.. ఇంటర్నెట్‌ను షేక్‌ చేస్తున్న (ఫొటోలు)
photo 3

బ్లాక్‌ డ్రెస్‌లో ప్రెట్టీ లుక్‌లో ప్రగ్యా జైస్వాల్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

‘ఆపద్బాంధవుడు’ మూవీ హీరోయిన్ మీనాక్షి శేషాద్రి ఇప్పుడు ఇలా...(ఫొటోలు)
photo 5

వడ్డే నవీన్ ‘ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు’ మూవీ సాంగ్‌ లాంచ్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
No Public For TDP Digital Mahanadu In Krishna District 1
Video_icon

డిజిటల్ మహానాడుకు ఆదరణ కరువు.. కార్యకర్తలని బతిమాలాడుతున్న లీడర్లు
RK Roja Funny Comments On Nara Lokesh Buildup 2
Video_icon

జూమ్ లోకి కొడాలి నాని, వంశీ వస్తే ప్యాంటు తడుపుకున్నావ్...
Vaibhav Suryavanshi DESTROYS SRH 3
Video_icon

వైభవ్ దెబ్బకు కంటతడి పెట్టుకున్న కావ్యపాప
Star Heroines Focus On Lady Oriented Movies 4
Video_icon

పెళ్లి తర్వాత ఆ మూవీస్ పైనే ఫోకస్
Is It Illegal to Withdraw Money from a Deceased Person's ATM? Banking Rules and Legal Consequences 5
Video_icon

మరణించిన వ్యక్తి ATM కార్డు నుంచి డబ్బులు డ్రా చేస్తే జైలు శిక్ష? బ్యాంకు రూల్స్ లో ఉంది ఇదే!
Advertisement
 