 సీఎం పినరయి విజయన్‌ నివాసానికి బెదిరింపులు | Threat to Kerala CM Pinarayi Vijayan's Official Residence | Sakshi
సీఎం పినరయి విజయన్‌ నివాసానికి బెదిరింపులు

Sep 8 2025 3:55 PM | Updated on Sep 8 2025 4:01 PM

Threat to Kerala CM Pinarayi Vijayan's Official Residence

తిరువనంతపురం: కేరళలో బాంబు బెదిరింపు కలకలం రేపుతోంది. ఓ అగంతకుడు రాష్ట్రంలోని ప్రముఖ ప్రాంతాల్లో బాంబుల్ని ఏర్పాటు చేసినట్లు బెదిరింపులకు దిగారు. దీంతో అప్రమత్తమైన పోలీసులు, బాంబు స్క్వాడ్‌ రంగంలోకి దిగింది.

సోమవారం ఉదయం కేరళ రాష్ట్ర రాజధాని తిరువనంతపురం జిల్లా కోర్టుకు అధికారిక ఈ-మెయిల్‌కు ఓ మెసేజ్‌ వచ్చింది. సీఎం పినరయి విజయన్‌తో పాటు తిరువనంతపురం జిల్లా కోర్టులో బాంబును పెట్టామనేది ఆ మెయిల్‌ సారాంశం.

సీఎం పినరయి విజయన్‌ అధికారిక నివాసం,జిల్లా కోర్టులో బాంబు ఉందంటూ వచ్చిన సమాచారంతో బాంబు స్క్వాడ్ రంగంలోకి దిగింది. విస్తృతంగా తనిఖీలు నిర్వహించింది.ఈ తనిఖీల్లో ఎలాంటి పేలుడు పదార్థాలు, అనుమానాస్పద వస్తువులు గుర్తించలేదు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. 

