రూ.4 కోట్లు : 108 కిలోల వెండి గణపతి

ముంబై: దేశమంతటా లక్షలాది విగ్రహాలతో గణేశ ఉత్సవాలు సోమవారం నుంచి సందడిగా మొదలయ్యాయి. అయితే, మహారాష్ట్రలోని జల్నా నగరంలో, బంగారంతో పూత పూసిన, సుమారు రూ. 4 కోట్ల విలువైన 108 కిలోల వెండి గణేశుడు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాడు. ఈ విగ్రహాన్ని ఏకంగా 108 కిలోల వెండితో తయారు చేయడంతోపాటు ఆపై బంగారు పూత పూయడం విశేషం. ఈ విగ్రహం విలువ రూ.4 కోట్లుంటుందని అనోఖా గణేశ్ మండల్ వ్యవస్థాపకుడు అజయ్ భారతీయ చెప్పారు.
‘వాస్తవానికి విగ్రహానిన 2023లో 107 కిలోల వెండితో తయారు చేయించారు. అయితే ఈ నాలుగేళ్లలో వెండి విలువ బాగా పెరిగింది. ఇటీవల ఈ విగ్రహానికి 50 తులాల బంగారంతో పూత వేయించడంతో దీని ప్రస్తుత బరువు 108 కిలోలకు చేరింది. ఈ ఏడాది వేడుకల్లో భక్తులు, కుటుంబాల కోసం అలంకరించిన శకటాలు, ఇతర ఆకర్షణలు ఉంటాయని మండల్ అధ్యక్షుడు రితేష్ మిశ్రా తెలిపారు.
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విగ్రహాన్ని ఏడాది పొడవునా సురక్షిత మైన ప్రదేశంలో ఉంచుతారని, గణేష్ ఉత్సవాల సమయంలో దానిని బయటకు తీసి మండప ప్రాంగణంలో ప్రతిష్ఠిస్తారని తెలిపారు. 12 రోజుల పండుగ గణేష్ చతుర్థి ఉత్సవాలు సోమవారం ప్రారంభమైనాయి.
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