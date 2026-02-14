 అస్సాంలో మోదీ.. రోడ్డుపైనే ల్యాండయిన విమానం | Prime Minister Modi arrives in Assam | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అస్సాంలో మోదీ.. రోడ్డుపైనే ల్యాండయిన విమానం

Feb 14 2026 11:14 AM | Updated on Feb 14 2026 11:35 AM

Prime Minister Modi arrives in Assam

ప్రధాని మోదీ అస్సాం చేరుకున్నారు. దిబ్రూగఢ్-మోరాన్ జాతీయ రహదారిపై నిర్మించిన ఎమర్జెన్సీ లాండింగ్ ఫెసిలిటీ రోడ్డుపై.. మోదీ ప్రయాణించిన ప్రత్యేక విమానంలో ల్యాండయ్యింది. అనంతరం ఇండియన్ ఎయిర్‌ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేసి ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని ప్రధాని తిలకిస్తున్నారు. ఇటీవల నిర్మించిన 4.2 కిలోమీటర్ల ఈ రహదారిపై రఫెల్, సుఖోయ్ వంటి యుద్ధ విమానాల ల్యాండింగ్ ప్రదర్శన చేయవచ్చు.

దానితో పాటు , అత్యవసర పరిస్థితుల్లో సైనిక, పౌర విమానాల ల్యాండింగ్‌కు ఇది ఉపయోగపడుతుంది.  ఈశాన్య భారతంలో ఎమర్జెన్సీ లాండింగ్ ఫెసిలిటీ ఏర్పాటు చేయడం ఇదే తొలిసారి. ఈశాన్య ప్రాంతాలలో ఉండే ప్రత్యేక వాతావరణ పరిస్థితుల దృష్ట్యా అత్యవసర సమయాల్లో ఉపయోగించడానికి వీలుగా దీనిని ఏర్పాటు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు.

అనంతరం బ్రహ్మపుత్ర నదిపై నిర్మించిన భాస్కర వర్మ సేతు ప్రాజెక్టును మోదీ ప్రారంభించనున్నారు.  దాని తర్వాత దాదాపు రూ. 5,450 కోట్లతో చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులకు మోదీ శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. అంతకు ముందు ప్రధాని మోదీకి హిమంత బిశ్వశర్మతో పాటు ఇతర నాయకులు  స్వాగతం పలికారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో నరేశ్‌- పవిత్ర (ఫోటోలు)
photo 2

నాగేంద్ర హారాయ త్రిలోచనాయ ! (ఫొటోలు)
photo 3

డాక్టర్‌గా హీరోయిన్ శ్రీలీల.. పట్టా అందుకున్న మధుర క్షణాలు (ఫొటోలు)
photo 4

టాలీవుడ్ హీరో అల్లు శిరీష్ హల్దీ వేడుక (ఫొటోలు)
photo 5

క్రిస్టల్‌ ఐవరీ లెహంగాలో పాలరాతి శిల్పంలా రాధికా స్టన్నింగ్‌ లుక్స్‌ ..! (ఫొటోలు)

Video

View all
Botsa Satyanarayana Meets Ambati Rambabu Family 1
Video_icon

కాలమే సమాధానం చెప్తుంది.. అంబటి కుటుంబాన్ని పరామర్శించిన బొత్స
Analyst Indraneel Comments On Chandrababu Speech 2
Video_icon

దొరికిపోయా.. అసెంబ్లీలో ఒంటరైన బాబు.. ఆఖరికి టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు కూడా
Komatireddy Raj Gopal Reddy Sensational Comments 3
Video_icon

నా టార్గెట్ సీఎం సీటే.. కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు
Analyst Pasha Satires On Chandrababu Face Dull In Assembly 4
Video_icon

శ్రీవారి మొట్టికాయ.. అసెంబ్లీలో సప్ప పడ్డ చంద్రబాబు
Chandrababu And BR Naidu Conspiracy On Tirumala Laddu For Heritage 5
Video_icon

హెరిటేజ్ కోసమే లడ్డూపై కుట్ర.. BR నాయుడు కీలక పాత్ర
Advertisement
 