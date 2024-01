Live Updates..

ఉభయసభలను ఉద్దేశించి రాష్ట్రపతి ప్రసంగం..

►రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ప్రసంగిస్తూ.. కొత్త పార్లమెంట్‌ భవనంలో ఇది నా తొలి ప్రసంగం. ప్రభుత్వ విధానాలపై పార్లమెంట్‌లో అర్థవంతమైన చర్చ జరగాలి. భారత సంస్కృతి, సభ్యత చాలా చైతన్యవంతమైంది. చంద్రుడి దక్షిణ ధృవంపై అడుగుపెట్టిన తొలిదేశం భారత్‌. భూమి నుంచి 15లక్షల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న కక్ష్యలోకి ఆదిత్య ఎల్‌-1 ప్రవేశించింది.

►ఆసియా క్రీడల్లో తొలిసారి వందకుపైగా పతకాలు సాధించాం. దేశంలో 5జీ నెట్‌వర్క్‌ వేగంగా విస్తరిస్తోంది. జీ-20 సమావేశాలు విజయవంతమయ్యాయి. రీఫార్మ్‌, పర్‌ఫ్రార్మ్‌, ట్రాన్స్‌ఫార్మ్‌కు ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది. ప్రపంచంలో ఐదో అతి పెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా అవతరించాం. మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు పాస్ చేసి కొత్త చరిత్రను సృష్టించాం. 25 కోట్ల మంది ప్రజలను పేదరికం నుంచి బయటకు తీసుకువచ్చాం. ఆర్టికల్ 370 రద్దుతో చరిత్ర సృష్టించాము.

#WATCH | Budget Session | President Droupadi Murmu says, "In the past years, the world witnessed two major wars and faced a pandemic like Corona. Despite such global crises, my government kept inflation under control in the country and did not let the burden on common Indians… pic.twitter.com/N2aL6sRma8 — ANI (@ANI) January 31, 2024

►​కొత్త క్రిమినల్‌ చట్టాలను తీసుకొచ్చాం​. తెలంగాణలో సమ్మక్క-సారక్క ట్రైబల్‌ యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు కాబోతోంది. లక్షలో సంఖ్యలో ఉద్యోగాలు కల్పించాం. గరీబ్‌ హఠావో అనే నినాదాలు మాత్రమే విన్నాం. ఇప్పుడు ఆ దిశగా అడుగులు పడ్డాయి. దేశంలో 10లక్షల కిలోమీటర్ల గ్యాస్‌ పైప్‌లైన్‌ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ముంబైలో అటల్‌సేతు నిర్మించుకున్నాం. భారత్‌లో తొలిసారిగా నమోభారత్‌ రైలును ప్రారంభించుకున్నాం. డిజిటల్‌ రంగంలోనూ భారత్‌ ముందుకెళ్తోంది. ప్రపంచంలో అత్యుత్తమ బ్యాంకింగ్‌ సేవలు ఉన్న దేశం భారత్‌.

►దేశంలో జీఎస్టీ వసూళ్లు భారీగా పెరిగాయి. ఐటీ రిటర్న్‌ ఫైల్‌ చేసే వారి సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది. ఏక్‌ భారత్‌-శ్రేష్ఠ్‌ భారత్‌ మన లక్ష్యం. అయోధ్యలో రామమందిర నిర్మాణానికి అన్ని ఆటంకాలు అధిగమించాం. రామ మందిరం నిర్మాణంతో ఎన్నో ఏళ్ల కల నెరవేరింది. దేశవ్యాప్తంగా 1300 రైల్వేస్టేషన్లను ఆధునీకరించాం.

#WATCH | President Droupadi Murmu says, "My Government believes that the grand edifice of a developed India will stand on four strong pillars – youth power, women power, farmers and the poor." pic.twitter.com/u8C4opfICx — ANI (@ANI) January 31, 2024

►శాంతినికేతన్‌ ప్రపంచ వారసత్వ సంపదగా గుర్తింపు పొందింది. భగవాన్‌ బిర్సా ముండా జన్మదినాన్ని జన్‌ జాతీయ దివస్‌గా జరుపుకుంటున్నాం. ఆదివాసీ యోధులను స్మరించుకోవడం గర్వకారణం. భారత్‌లో తొలిసారిగా నమోభారత్‌ రైలును ఆవిష్కరించాం. నారీశక్తీ వందన్‌ అధినీయం బిల్లును ఆమోదించుకున్నాం. నారీశక్తి వందన్‌ అధినీయం చట్టం ద్వారా మహళలకు 33 శాతం స్థానాలు కేటాయింపు. రక్షణ రంగం, అంతరిక్ష రంగంలో కొత్త ఆవిష్కరణలు జరిగాయి. ప్రపంచంలో అత్యంత వేగంగా భారత ఎకానమీ అభివృద్ధి చెందుతోంది.

#WATCH | Budget Session | President Droupadi Murmu addresses a joint session of both Houses at the new Parliament building. She says, "...In the last 10 years, India saw the completion of several works towards national interest that had been awaited by the people of the country… pic.twitter.com/ERbVcaSI7P — ANI (@ANI) January 31, 2024

►రూ.4లక్షల కోట్లు వెచ్చించి దేశమంతా తాగునీటి వసతి కల్పిస్తున్నాం. 11కోట్ల మందికి సురక్షిత తాగునీరు అందిస్తున్నాం. ఉజ్వల కనెక్షన్లు 10కోట్లు దాటాయి. కరోనా సమయంలో 80కోట్ల మందికి ఉచితంగా రేషన్‌ అందించాం. ఆత్మనిర్బర్‌ భారత్‌, మేకిన్‌ ఇండియా మన బలాలుగా మారాయి. రూ.7లక్షల ఆదాయం వరకు పన్ను లేకుండా చేశాం. సామాన్యులకు భారం పడకుండా పన్ను సంస్కరణలు తీసుకొచ్చాం. రెండు కోట్ల మంది మహిళలు స్వయం సమృద్ధి సాధించారు. 4కోట్ల 10లక్షల మందికి పక్కా ఇళ్లు నిర్మించాం. కిసాన్‌ సమ్మాన్‌ ద్వారా 10కోట్ల మంది రైతులకు పెట్టుబడి సాయంమందిస్తున్నాం.

#WATCH | 'Make in India' and 'Aatmanirbhar Bharat' have become our strengths, says President Droupadi Murmu. The President also lauds defence production crossing the Rs 1 lakh crore mark. pic.twitter.com/KDkEKZZ3kA — ANI (@ANI) January 31, 2024

►పార్లమెంట్‌ బడ్జెట్‌ సమావేశాలు ప్రారంభయ్యాయి.

►పార్లమెంట్‌ చేరుకున్న రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము.

#WATCH | Budget Session | President Droupadi Murmu arrives at the Parliament for her address to the joint session of both Houses. Sengol carried and installed in her presence. pic.twitter.com/vhWm2oHj6J — ANI (@ANI) January 31, 2024

►కాసేపట్లో ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ప్రసంగించనున్నారు.

►ఢిల్లీలోని రాష్ట్రపతిభవన్‌ నుంచి పార్లమెంట్‌కు బయలుదేరిన రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము.

#WATCH | President Droupadi Murmu departs from Rashtrapati Bhavan for the Parliament building. The Budget Session will begin with her address to the joint sitting of both Houses. This will be her first address in the new Parliament building. pic.twitter.com/I5KmoSRcKV — ANI (@ANI) January 31, 2024

►పార్లమెంట్‌ బడ్జెట్‌ సమావేశాలకు హాజరుకానున్న కాంగ్రెస్‌ అధినేత్రి సోనియా గాంధీ. పార్లమెంట్‌ వద్దకు చేరుకున్న సోనియా.

#WATCH | Delhi: Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi arrives at the Parliament on the first day of the Budget session. pic.twitter.com/pFyrQ11Utp — ANI (@ANI) January 31, 2024

►నేటి నుంచి పార్లమెంట్‌ బడ్జెట్‌ సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. కొత్త పార్లమెంట్‌లో తొలిసారిగా బడ్జెట్‌ సమావేశాలను నిర్వహించనున్నారు.

►పార్లమెంట్‌ బడ్జెట్‌ సమావేశాల సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతూ.. నారీ శక్తిని కేంద్రం ప్రతిబింబిస్తోంది. బడ్జెన్‌ను మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌ ప్రవేశపెడుతుండటం నారీశక్తికి నిదర్శనం. ప్రతీసారి సభను అడ్డుకుంటున్న సభ్యులు.. ఈసారైనా సహకరించాలి. పార్లమెంట్‌ ఎన్నికలకు ముందు ఇవే చివరి సమావేశాలు. గత పదేళ్లలో మేము చేసిన అభివృద్ధి ప్రజలకు తెలుసు.

#WATCH | Budget Session | PM Narendra Modi says, "...At the end of the first session that was convened in this new Parliament building, the Parliament took a graceful decision - Nari Shakti Vandan Adhiniyam. After that, on 26th Jan we saw how the country experienced the… pic.twitter.com/Oa84GNftCX — ANI (@ANI) January 31, 2024

►ఉదయం 11 గంటలకు సమావేశాలు ప్రారంభం కానుండగా, తొలి రోజు రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము తొలిసారి పార్లమెంట్‌ ఉభయ సభలనుద్దేశించి ప్రారంబోపాన్యాసం చేయనున్నారు. ఈసారి ఆర్థిక సర్వే నివేదికను విడుదలచేయట్లేదని ఇప్పటికే కేంద్రం ప్రకటించింది. గురువారం ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌ లోక్‌సభలో 2024–25 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన ఓటాన్‌ అకౌంట్‌ బడ్జెట్‌ను ప్రవేశ పెట్టనున్నారు.

►తొలి రెండు రోజులు ఉభయసభల్లో జీవో అవర్, క్వశ్చన్‌ అవర్‌ను ఇప్పటికే రద్దు చేస్తూ బులిటెన్‌ విడుదల చేశారు. ఫిబ్రవరి 2న రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై చర్చ జరుగనుంది. ఆ తర్వాత రాజ్యసభ, లోక్‌సభలో దీనిపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సమాధానం ఇవ్వనున్నారు. జమ్మూకశ్మీర్‌ రాష్ట్రాన్ని రెండు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలుగా ఏర్పాటుచేసిన నేపథ్యంలో సాంకేతికంగా రాష్ట్రపతిపాలనలో ఉన్న ఆ ప్రాంతానికి సంబంధించిన జమ్మూకశ్మీర్‌ బడ్జెట్‌నూ ఆర్థిక మంత్రి నిర్మల లోక్‌సభలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు.