You can enjoy your New Year's eve in these best possible ways కొత్త సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టేందుకు చివరి రోజు కూడా వచ్చేసింది. ఐతే న్యూ ఇయర్‌ రోజును ఎలా జరుపుకోవాలబ్బా? అని ప్రతి ఒక్కరూ బుర్రలు గోక్కుంటున్నారు కదా! మీ కోసం మా దగ్గర కొన్ని ఐడియాలున్నాయి. అవేంటంటే..

హౌస్‌ పార్టీ

మీ ఇంటి టెర్రస్‌ పై కానీ, ఇంట్లోనైనా సరే స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులతో సరదా సరదాగా చేసుకోవచ్చు. టెర్రస్‌ పై ప్లాన్‌ చేస్తే చలి కాలం కాబట్టి చలిమంట వెచ్చదనాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఇష్టమొచ్చినంత సమయం ఎంజాయ్‌ చేయొచ్చు. ట్రై చేస్తారా మరి?

టాప్‌ రేటెడ్‌ హోటల్‌

కొంచెం ఖర్చుతో కూడుకున్న పార్టీ ఇది. ఐతే స్పెషల్‌ అకేషన్‌ను ఇంకా స్పెషల్‌గా జరుగుకోవాలనే వారికోసం న్యూ ఇయర్‌ సందర్భంగా కొన్ని హోటళ్లు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తాయి. లగ్జరియస్‌ డ్రింక్స్‌, ఫుడ్స్‌తోపాటు డీజే మ్యూజిక్‌ కూడా ఉంటుంది. మీ నూతన సంవత్సరాన్ని రాయల్‌గా ప్రారంభించాలనుకునే వారు ముందుగా ఇటువంటి హోటల్స్‌లో టేబుల్‌ను బుక్‌ చేసుకుంటే సరి. పార్టీ ప్లాన్‌ రెడీ అయిపోయినట్టే!

రెస్టారెంట్ ట్రీట్

భోజన ప్రియులకు ఇది బెస్ట్‌ ఐడియా. న్యూ ఇయర్‌ సందర్భంగా చాలా రెస్టారెంట్లు బఫే డిన్నర్‌లు ఏర్పాటు చేస్తున్నాయి. బఫెట్ డిన్నర్‌లో రకరకాల డిసర్ట్‌ను మీ ప్లేట్‌ సర్దేసుకుని మీ నోటిని తీపి చేసుకోవడం ద్వారా నూతన సంవత్సరంలోకి తియ్యతియ్యగా అడుగుపెట్టవచ్చు. ఐతే టేబుల్‌ ముందే బుక్‌ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండే!

లాంగ్ డ్రైవ్‌

న్యూ ఇయర్‌ సెలబ్రేషన్స్‌కు ఇది కూడా మంచి ఐడియానే. సొంత వెహికల్‌లో, ఆహ్లాదకరమైన మ్యూజిక్‌ వింటూ, మీకిష్టమైన వారితో అలా.. లాంగ్‌ డ్రైవ్‌ కెళ్లారంటే మనసు ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటుందో తెలుసా! ఐతే ఇద్దరు, ముగ్గురు సన్నిహితులతోనే ఇలా ప్లాన్‌ చేస్తేనే బాగుంటుంది సుమా!

బహిరంగ ప్రదేశాల్లో వేడుకలు

స్నేహితులు లేదా బంధువులతో కలిసి కొత్త సంవత్సర వేడుకలను జరుపుకోవాలనుకునే వారు ఓపెన్‌ ప్లేస్‌ (బహిరంగ ప్రదేశాలకు)లకు వెళ్లడం ఉత్తమం. మ్యూజిక్‌ ఎంత సౌండ్‌తో విన్నా మిమ్మల్ని వారించేవారెవ్వరూ ఉండరు. లగ్జరీ డెకరేషన్‌, లైట్ల వెలుగులో సన్నిహితులతో నూతన సంవత్సర వేడుకలను ఆస్వాదించాలనుకునే వారికి ఇది ఉత్తమమైన ఐడియా. బార్బెక్యూ డిన్నర్ కూడా మంచి ఎంపికే.

పై మార్గాల్లో మీకు నచ్చిన ఐడియాని ఫాలో అవ్వండి. చెప్పనలవి కానంత ఆనందాలతో నూతన సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టండి. ఐతే గత ఏడాది మిగిల్చిన జ్ఞాపకాలను గుర్తు పెట్టుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు!

