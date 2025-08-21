 జార్ఖండ్‌లో 50,000 రేషన్‌ కార్డుల తొలగింపు | Names of 50000 inactive ration cardholders deleted in Jharkhand | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

జార్ఖండ్‌లో 50,000 రేషన్‌ కార్డుల తొలగింపు

Aug 21 2025 1:48 AM | Updated on Aug 21 2025 1:48 AM

Names of 50000 inactive ration cardholders deleted in Jharkhand

రాంచీ: జార్ఖండ్‌లోని తూర్పు సింగ్‌భూమ్‌లో ఎక్కువ కాలంగా ఉపయోగించకుండా ఉన్న 50,000 మందికి పైగా రేషన్‌ కార్డుదారుల పేర్లను అధికారులు తొలగించారు. మొత్తం 1,64,237 మంది కార్డులు ఉపయోగలో లేవని, వెరిఫికేషన్‌ డ్రైవ్లో భాగంగా వాటిలో 50,323 మంది పేర్లను తొలగించినట్లు అధికారులు ప్రకటించారు.

మరో 1,13,338 మంది పేర్లను తనిఖీ చేస్తున్నట్లు తెలినపారు. ఆధార్‌ కార్డు నంబర్లు అనుమానాస్పదంగా ఉన్నందున జిల్లాలోని పట్టణ, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 20,067 మంది తొలగించినట్లు ప్రకటనలో వెల్లడించారు. నిజమైన లబి్ధదారులకు మాత్రమే ఆహార ధాన్యాలు అందేలా చూడడమే ఈ వెరిఫికేషన్‌ లక్ష్యమని తెలిపారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

సీనియర్ నటి.. కానీ టీనేజీ అమ్మాయిలా కనిపిస్తూ (ఫొటోలు)
photo 2

కమెడియన్‌ రాకేశ్‌ కూతురి 1st బర్త్‌డే సెలబ్రేషన్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

వేములవాడ రాజన్న సన్నిధిలో కేసీఆర్ సతీమణి (ఫొటోలు)
photo 4

‘చాయ్‌ వాలా’ మూవీ టీజర్ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 5

ఏపీలో వెరీ స్పెషల్‌.. ఎంతో మహిమ గల అమ్మవారిని ఎప్పుడైనా దర్శించుకున్నారా (ఫొటోలు)

Video

View all
TDP Issued Notices To Handicapped To Prove Their Disability For Pensions 1
Video_icon

వికలాంగులకు నోటీసులు.. పింఛన్ దారుల ఆవేదన
MLA Budda Rajasekhar Reddy Attack On Forest Officer 2
Video_icon

శ్రీశైలం ఎమ్మెల్యే బుడ్డా రాజశేఖర్రెడ్డి దౌర్జన్యం
MLC Botsa Satyanarayana Fires On Chandrababu 3
Video_icon

చంద్రబాబు పాలనలో ప్రజలు సంతృప్తిగా లేరు.. వికలాంగుల పింఛన్ల కోత
Jr NTR Fans Warning To Daggupati Prasad 4
Video_icon

NTR ఫ్యాన్స్ ఛలో అనంతపురం..
Disabled People Fires On Chandrababu Over Pension Cutting 5
Video_icon

కళ్ళు కనిపిస్తున్నాయా..? పెన్షన్ ఎలా ఆపుతారు..?
Advertisement
 