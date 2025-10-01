తల్లిదండ్రులకు శుభవార్త.. దేశవ్యాప్తంగా 57 కొత్త కేంద్రీయ విద్యాలయాలు

న్యూఢిల్లీ, సాక్షి: తల్లిదండ్రులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం శుభవార్త తెలిపింది. దేశవ్యాప్తంగా 57 కొత్త కేంద్రీయ విద్యాలయాలను (కేవీ) స్థాపించేందుకు కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. ఈ స్కూళ్ల నిర్మాణానికి కేంద్రం రూ. 5,863 కోట్లు కేటాయించింది.
ఈ 57 కేవీలలో:
7 విద్యాలయాలు కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో
మిగిలిన 50 విద్యాలయాలు వివిధ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సహకారంతో నిర్మించనున్నారు. ఈ స్కూళ్లు 17 రాష్ట్రాలు,కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు కానున్నాయి.
ఇప్పటివరకు కేవీ లేని 20 జిల్లాలు
అభివృద్ధి చెందాల్సిన 14 (Aspirational) జిల్లాలు
మావోయిస్టు ప్రభావిత 4 Left Wing Extremism ప్రాంతాలు
ఈశాన్య రాష్ట్రాలు, పర్వత ప్రాంతాల్లో 5 కేంద్ర విద్యాలయాలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
ఇతర కీలక నిర్ణయాలు:
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 3% డీఏ (డియర్నెస్ అలవెన్స్) పెంపు
‘ఆత్మనిర్భర్ భారత్’ కింద పప్పు దినుసుల ఉత్పత్తి కోసం రూ. 11,440 కోట్ల కేటాయింపు
ఇందులో క్వాలిటీ సీడ్స్, శిక్షణ, మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి, సాగు విస్తీర్ణం పెంపు, ధర స్థిరీకరణ నిధి వంటి అంశాలు ఉన్నాయి
రబీ సీజన్ మద్దతు ధరలు:
మొత్తం రూ. 84,263 కోట్ల కేటాయింపు
గోధుమ: రూ.2,585
బార్లీ: రూ.2,150
శనగపప్పు: రూ.5,875
ఎర్ర పప్పు: రూ.7,000
ఆవాలు: రూ.6,200
కుసుమ: రూ.6,540
ఇతర ప్రాజెక్టులు:
కలియ బోర్ నుంచి నుమాలీఘర్ సెక్షన్ మధ్య జాతీయ రహదారి నిర్మాణానికి రూ.6,957 కోట్లు
బయో మెడికల్ రీసెర్చ్ కెరీర్ ప్రోగ్రాం ఫేజ్ 3కి రూ.1,500 కోట్ల పెట్టుబడి
వందేమాతరం గేయం 150 సంవత్సరాల ఉత్సవాలకు కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది.