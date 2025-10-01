 తల్లిదండ్రులకు శుభవార్త.. దేశవ్యాప్తంగా 57 కొత్త కేంద్రీయ విద్యాలయాలు | Modi Government Approves Opening Of 57 New Kendriya Vidyalayas | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

తల్లిదండ్రులకు శుభవార్త.. దేశవ్యాప్తంగా 57 కొత్త కేంద్రీయ విద్యాలయాలు

Oct 1 2025 5:32 PM | Updated on Oct 1 2025 5:32 PM

Modi Government Approves Opening Of 57 New Kendriya Vidyalayas

న్యూఢిల్లీ, సాక్షి: తల్లిదండ్రులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం శుభవార్త తెలిపింది. దేశవ్యాప్తంగా 57 కొత్త కేంద్రీయ విద్యాలయాలను (కేవీ) స్థాపించేందుకు కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. ఈ స్కూళ్ల నిర్మాణానికి కేంద్రం రూ. 5,863 కోట్లు కేటాయించింది.

ఈ 57 కేవీలలో:

  • 7 విద్యాలయాలు కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో

  • మిగిలిన 50 విద్యాలయాలు వివిధ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సహకారంతో నిర్మించనున్నారు. ఈ స్కూళ్లు 17 రాష్ట్రాలు,కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు కానున్నాయి.  

  • ఇప్పటివరకు కేవీ లేని 20 జిల్లాలు

  • అభివృద్ధి చెందాల్సిన 14 (Aspirational) జిల్లాలు

  • మావోయిస్టు ప్రభావిత 4 Left Wing Extremism ప్రాంతాలు

  • ఈశాన్య రాష్ట్రాలు, పర్వత ప్రాంతాల్లో 5 కేంద్ర విద్యాలయాలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. 

ఇతర కీలక నిర్ణయాలు:

  • కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 3% డీఏ (డియర్‌నెస్ అలవెన్స్) పెంపు

  • ‘ఆత్మనిర్భర్ భారత్’ కింద పప్పు దినుసుల ఉత్పత్తి కోసం రూ. 11,440 కోట్ల కేటాయింపు

  • ఇందులో క్వాలిటీ సీడ్స్, శిక్షణ, మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి, సాగు విస్తీర్ణం పెంపు, ధర స్థిరీకరణ నిధి వంటి అంశాలు ఉన్నాయి

రబీ సీజన్ మద్దతు ధరలు:

  • మొత్తం రూ. 84,263 కోట్ల కేటాయింపు

  • గోధుమ: రూ.2,585

  • బార్లీ:  రూ.2,150

  • శనగపప్పు: రూ.5,875

  • ఎర్ర పప్పు: రూ.7,000

  • ఆవాలు: రూ.6,200

  • కుసుమ: రూ.6,540

ఇతర ప్రాజెక్టులు:

  • కలియ బోర్ నుంచి నుమాలీఘర్ సెక్షన్ మధ్య జాతీయ రహదారి నిర్మాణానికి రూ.6,957 కోట్లు

  • బయో మెడికల్ రీసెర్చ్ కెరీర్ ప్రోగ్రాం ఫేజ్ 3కి రూ.1,500 కోట్ల పెట్టుబడి

  • వందేమాతరం గేయం 150 సంవత్సరాల ఉత్సవాలకు కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

'గూఢచారి 2' హీరోయిన్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 2

పెళ్లి ఫొటోలు షేర్ చేసిన హీరోయిన్ అవికా గోర్ (ఫొటోలు)
photo 3

వైభవంగా శ్రీవారి రథోత్సవం..గోవిందనామస్మరణతో మారుమోగిన తిరుమల (ఫొటోలు)
photo 4

ఒంగోలులో ఘనంగా శ్రీ కనకదుర్గ కళార గ్రామోత్సవం (ఫొటోలు)
photo 5

దేవీనవరాత్రులు.. దుర్గమ్మను దర్శించుకున్న ప్రియాంక చోప్రా (ఫోటోలు)

Video

View all
TVK Party Founder And Hero Vijay Sensational Decision After Karur Stamped 1
Video_icon

టీవీకే అధ్యక్షుడు విజయ్ కీలక నిర్ణయం
Dussehra Gift for Central Govt Employees 2
Video_icon

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు దసరా, దీపావళి కానుక
Heavy Rains in Visakha For Next 3 Days 3
Video_icon

AP Rains: ఉత్తర కోస్తాకు అతిభారీ వర్ష సూచన
Venkatramiereddy Slams Chandrababu Govt 4
Video_icon

Venkatramiereddy: బాబు హామీలన్నీ పచ్చి అబద్దాలే..
Wife brutally Attack On husband at Borabanda 5
Video_icon

హైదరాబాద్ బోరబండలో దారుణం
Advertisement
 