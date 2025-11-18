 ప్రియుడు వదిలేసి వెళ్లాడని ఇద్దరు పిల్లల తల్లి ఆత్మహత్య | married woman end lile in chennai | Sakshi
ప్రియుడు వదిలేసి వెళ్లాడని ఇద్దరు పిల్లల తల్లి ఆత్మహత్య

Nov 18 2025 1:45 PM | Updated on Nov 18 2025 2:01 PM

married woman end lile in chennai

తమిళనాడు: కన్యాకుమారి జిల్లాలోని అరుమనై సమీపంలోని పున్నియం ప్రాంతానికి చెందిన బిందు (34). ఈమె భర్త పేరు జయకుమార్‌. వీరికి 15 సంవత్సరాల క్రితం వివాహమై ఓ కుమారుడు ఉన్నాడు. ఈ స్థితిలో, జయకుమార్‌ మరణించడంతో ఆమె కొన్ని నెలల క్రితం మరుదంపారై ప్రాంతానికి చెందిన వివన్‌ను రెండవసారి వివాహం చేసుకుంది. ఆమెకు అన్‌తో ఓ కుమార్తె ఉంది. ఈ స్థితిలో, అభిప్రాయ భేదాల కారణంగా, రెండవ భర్త కూడా విడిపోయారు. తరువాత ఆమె తన కొడుకు, కూతురితో కలిసి పున్నియం ప్రాంతంలోని తన తల్లి ఇంటికి వెళ్లింది. ఇంతలో బిందుకి పక్కింట్లో నివసించే  విజితో వివాహేతర సంబంధం ఏర్పడింది.

విజికి భార్య, కాలేజీ చదువుతున్న కొడుకు, కూతురు ఉన్నారు. ఈ విషయం గురించి విజి భార్యకు తెలియగానే, ఆమె అతన్ని ఖండించింది. దీని తరువాత, విజి రెండు నెలల క్రితం బిలాంగ్‌తోట్టవిలై ఆర్‌సి చర్చి రోడ్డులో బిందును,ఆమె 5వ తరగతి చదువుతున్న కొడుకు, ఎల్‌కెజి చదువుతున్న కూతురుతో కలిసి ఒక ఇంటిని అద్దెకు తీసుకున్నాడు. దీని తరువాత, విజి పగటిపూట పనికి వెళ్లి రాత్రి బిందుతో కలిసి అద్దె ఇంట్లో ఉండేవాడు. 

ఈ పరిస్థితిలో, విజి ఇంటికి రాకపోవడంతో, అతని భార్య అరుమనై పోలీస్‌ స్టేష¯న్‌లో ఫిర్యాదు చేసింది. దీని తరువాత, విజి విచారణ కోసం పోలీస్‌ స్టేషన్‌కు తీసుకెళ్లినప్పుడు, పోలీసుల విచారణలో, విజి తన భార్య, పిల్లల వద్దకు వెళ్తున్నానని చెప్పాడు. దీంతో బిందు విషపు మాత్రలు తిని మరణించింది.

