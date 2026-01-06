మహిళను హత్యచేసి.. ఆపై ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఏఆర్‌ కానిస్టేబుల్‌

కనిగిరి రూరల్: మహిళను హత్య చేసి ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన మార్కాపురం జిల్లా వెలిగండ్ల మండలం గుడిపాటిపల్లి పంచాయతీ కట్టకిందపల్లిలో సోమవారం జరిగింది. అద్దంకి ప్రాంతానికి చెందిన ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ సేనావలి (51) ఒంగోలులోని సుజాతనగర్లో ఉంటూ మండలంలోని కట్టకిందపల్లిలో నాలుగేళ్లుగా భూములు కౌలుకు తీసుకొని పంటల సాగు చేస్తూ అక్కడే అద్దె గృహంలో ఉంటున్నాడు.
ఈ క్రమంలో సేనావలి పొలంలో పనిచేయడానికి గ్రామానికి చెందిన బండ్లమూడి నాగలక్ష్మి (33) వెళుతుండేది. కొంతకాలంగా వీరు సన్నిహితంగా ఉంటున్నట్లు గ్రామస్తులు చెబుతున్నారు. సోమవారం నాగలక్ష్మి పొలంలో పనికి రాకపోవడంతో సహచర కూలీలు ఆమె ఉంటున్న ఇంటికి వెళ్లారు. అక్కడ సేనావలి, నాగలక్ష్మిలు నిర్జీవ స్థితిలో పడి ఉండటాన్ని గమనించి పోలీసులకు సమాచారమిచ్చారు.
వారు ఘటనాస్థలికి చేరుకోగా.. నాగలక్ష్మి రక్తపు మడుగులో మృతి చెందినట్లు గుర్తించారు. ఆ పక్కనే పురుగుమందు తాగి అపస్మారక స్థితిలో సేనావలి ఉన్నాడు. ఆయనను ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగా...మహిళను హత్య చేసి సేనావలి నాటకాలు ఆడుతున్నాడని పోలీసులను గ్రామస్తులు అడ్డుకున్నారు. దీంతో డీఎస్పీ రంగప్రవేశం చేసి గ్రామస్తులకు సర్దిచెప్పి సేనావలిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. అక్కడ చికిత్స పొందుతూ సేనావలి మృతి చెందాడు. మృతదేహాలను కనిగిరి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. హత్య కేసుగా నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు సీఐ తెలిపారు.