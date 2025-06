హనీమూన్‌ హత్య కేసు: కట్టలు తెంచుకున్న కోపం.. చెంప పగిలింది

ఇష్టం లేని వివాహం చేశారని.. ప్రియుడితో కలిసి భర్త రాజా రఘువంశీ పక్కా స్కెచ్‌తో ప్రాణం తీసింది సోనమ్‌. ఒకవేళ కిరాయి హంతకుల చేతిలో గనుక మిస్‌ అయితే తానే అతన్ని లోయలోకి తోసేసి ప్రాణం తీసేద్దామని అనకుందట!. ఈ కేసులో సీన్‌ రీకన్‌స్ట్రక్షన్‌ కోసం, అలాగే ట్రాన్సిట్‌ వారెంట్‌ మీద నలుగురు నిందితులను మంగళవారం రాత్రి మద్యప్రదేశ్‌ పోలీసులు మేఘాలయాకు తరలించారు. అయితే..

ఆ టైంలో జరిగిన ఓ ఘటన ఇప్పుడు వైరల్‌ అవుతోంది. ఇండోర్‌ దేవీ అహల్య ఎయిర్‌పోర్ట్‌ నుంచి నిందితులను విమానంలో షిల్లాంగ్‌కు తరలించారు. ఆ సమయంలో ఓ పెద్దాయన బయట లగేజీతో ఎదురు చూస్తున్నాడు. ఏమైందో ఏమోగానీ.. వాళ్లు దగ్గరికి రాగానే హంతకుల్లో ఒకడి చెంప చెల్లుమనిపించాడు. నలుగురికి ముసుగులు వేసి ఉండడంతో ఎవరి చెంప పగిలిందనే దానిపై స్పష్టత కొరవడింది. అయితే అధికారులు ఆ పెద్దాయనను ఏమనకుండా.. నిందితులను వేగంగా లోపలికి తీసుకెళ్లారు.

Indore, Madhya Pradesh: At the Indore Airport, a passenger slapped one of the four accused in the Raja Raghuvanshi murder case, who were being escorted by Shillong Police and Indore Crime Branch for a flight to Shillong on transit remand pic.twitter.com/evB5ppJ2I8

— IANS (@ians_india) June 10, 2025