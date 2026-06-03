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కర్ణాటకలో కోలాహలం.. నేడు సీఎం ప్రమాణ స్వీకారం
డీకే ఆహ్వాన పత్రిక ఇదే..
- డీకే ఆహ్వాన పత్రిక ఇదే..
- డీకే శివకుమార్ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి సంబంధించిన ఆహ్వాన పత్రిక
- సోషల్ మీడియాలో వైరల్
The invitation card for Karnataka CM-designate DK Shivakumar's oath-taking ceremony states that the "oath of office and secrecy will be administered at the Glass House, Lok Bhavan, Bengaluru" at 4.05 pm today. pic.twitter.com/rHQEB30XzL
— ANI (@ANI) June 3, 2026
కేబినెట్ ఇదేనా?..
- మంత్రివర్గం కూర్పు..
- కాంగ్రెస్ వర్గాలు అంచనా మేరకు..
- సీనియర్ నేతలు కేజే జార్జ్, రామలింగారెడ్డి, ఎంబీ పాటిల్, ఈశ్వర ఖండ్రె, జి.పరమేశ్వర్,
- సతీశ్ జార్కిహొళి, కేహెచ్ మునియప్ప, ఎస్ఎస్ మల్లికార్జున్, యూటీ ఖాదర్, హెచ్కే పాటిల్,
- హెచ్సీ మహదేవప్ప, శివానంద పాటిల్, భైరతి సురేశ్, చెలువరాయస్వామిల పేర్లు.
- ఒక్కరి కంటే ఎక్కువ మందికి ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవులు కట్టబెట్టే అవకాశం.
- ఒక దళిత నేతను తప్పనిసరిగా ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి
- జి.పరమేశ్వర, ప్రియాంక్ ఖర్గేలో ఒకరికి ఈ పదవి దక్కేందుకు ఆస్కారం.
- సిద్ధరామయ్య తనయుడు యతీంద్ర కూడా మంత్రి పదవి
- కొత్త స్పీకర్గా ఆర్వీ దేశపాండే, హెచ్కే పాటిల్ పేర్లు ప్రస్తావన
- కర్ణాటక పీసీసీ అధ్యక్ష పదవిని సతీశ్ జార్కిహొళికి ఇస్తామని ప్రతిపాదించగా, ఆయన మంత్రి పదవిని కోరుతున్నారు.
- పీసీసీ అధ్యక్షుడిగా బీకే హరిప్రసాద్ పేరు కూడా తెరపైకి వచ్చింది.
నేడు సీఎంగా డీకే శివకుమార్ ప్రమాణం..
- నేడు సీఎంగా డీకే శివకుమార్ ప్రమాణం.
- కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రిగా నేడు డీకే శివకుమార్ ప్రమాణ స్వీకారం.
- లోక్భవన్లో సాయంత్రం 4.05 గంటలకు నిరాడంబరంగా కార్యక్రమం
- ప్రమాణ స్వీకారం కోసం ఏర్పాట్లు పూర్తి.
- డీకే శివకుమార్తోపాటు మరి కొందరు మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం
- కాంగ్రెస్ అధిష్టానం ఆదేశాల మేరకు సిద్ధరామయ్య రాజీనామా
- ఈనెల 30న డీకే శివకుమార్ కాంగ్రెస్ శాసనసభాపక్ష నేతగా ఎన్నిక.
- ప్రమాణ స్వీకారానికి ఖర్గే, రాహుల్, కేసీ వేణుగోపాల్, రణదీప్సింగ్ సూర్జేవాలా హాజరయ్యే అవకాశం
- కాంగ్రెస్, ‘ఇండియా’ కూటమి పాలిత రాష్ట్రాల సీఎంలు, కీలక నేతలను కూడా ఆహ్వానం.