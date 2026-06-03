 కర్ణాటకలో కోలాహలం.. నేడు సీఎం ప్రమాణ స్వీకారం | DK Shivakumar Karnataka CM Oath Ceremony Live Updates | Sakshi
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కర్ణాటకలో కోలాహలం.. నేడు సీఎం ప్రమాణ స్వీకారం

డీకే ఆహ్వాన పత్రిక ఇదే..

  • డీకే ఆహ్వాన పత్రిక ఇదే..
  • డీకే శివకుమార్ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి సంబంధించిన ఆహ్వాన పత్రిక
  • సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ 
2026-06-03 10:46:49

కేబినెట్‌ ఇదేనా?..

  • మంత్రివర్గం కూర్పు..  
  • కాంగ్రెస్‌ వర్గాలు అంచనా మేరకు..
  • సీనియర్‌ నేతలు కేజే జార్జ్, రామలింగారెడ్డి, ఎంబీ పాటిల్, ఈశ్వర ఖండ్రె,  జి.పరమేశ్వర్,
  • సతీశ్‌ జార్కిహొళి, కేహెచ్‌ మునియప్ప, ఎస్‌ఎస్‌ మల్లికార్జున్, యూటీ ఖాదర్, హెచ్‌కే పాటిల్,
  • హెచ్‌సీ మహదేవప్ప, శివానంద పాటిల్, భైరతి సురేశ్, చెలువరాయస్వామిల పేర్లు.
  • ఒక్కరి కంటే ఎక్కువ మందికి ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవులు కట్టబెట్టే అవకాశం.
  • ఒక దళిత నేతను తప్పనిసరిగా ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి
  • జి.పరమేశ్వర, ప్రియాంక్‌ ఖర్గేలో ఒకరికి ఈ పదవి దక్కేందుకు ఆస్కారం.
  • సిద్ధరామయ్య తనయుడు యతీంద్ర కూడా మంత్రి పదవి
  • కొత్త స్పీకర్‌గా ఆర్‌వీ దేశపాండే, హెచ్‌కే పాటిల్‌ పేర్లు ప్రస్తావన
  • కర్ణాటక పీసీసీ అధ్యక్ష పదవిని సతీశ్‌ జార్కిహొళికి ఇస్తామని ప్రతిపాదించగా, ఆయన మంత్రి పదవిని కోరుతున్నారు.
  • పీసీసీ అధ్యక్షుడిగా బీకే హరిప్రసాద్‌ పేరు కూడా తెరపైకి వచ్చింది.  
2026-06-03 10:43:11

నేడు సీఎంగా డీకే శివకుమార్‌ ప్రమాణం..

  • నేడు సీఎంగా డీకే శివకుమార్‌ ప్రమాణం.
  • కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రిగా నేడు డీకే శివకుమార్‌ ప్రమాణ స్వీకారం.
  • లోక్‌భవన్‌లో సాయంత్రం 4.05 గంటలకు నిరాడంబరంగా కార్యక్రమం
  • ప్రమాణ స్వీకారం కోసం ఏర్పాట్లు పూర్తి.
  • డీకే శివకుమార్‌తోపాటు మరి కొందరు మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం
  • కాంగ్రెస్‌ అధిష్టానం ఆదేశాల మేరకు సిద్ధరామయ్య రాజీనామా
  • ఈనెల 30న డీకే శివకుమార్‌ కాంగ్రెస్‌ శాసనసభాపక్ష నేతగా ఎన్నిక.
  • ప్రమాణ స్వీకారానికి ఖర్గే, రాహుల్‌, కేసీ వేణుగోపాల్, రణదీప్‌సింగ్‌ సూర్జేవాలా హాజరయ్యే అవకాశం
  • కాంగ్రెస్, ‘ఇండియా’ కూటమి పాలిత రాష్ట్రాల సీఎంలు, కీలక నేతలను కూడా ఆహ్వానం.  
2026-06-03 10:43:11
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