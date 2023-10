ఢిల్లీ: దేశ రాజధానిలో భారీ భూకంపం సంభవించింది. పలుచోట్ల భూప్రకంపనలు సంభవించగా.. జనం భయంతో ఇళ్ల నుంచి బయటకు పరుగులు తీశారు. భూకంప తీవ్రత రిక్టర్ స్కేలుపై 6.2గా నమోదైంది. భూకంప కేంద్రం నేపాల్‌కు సమీపంలో ఉన్నట్లు నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ సిస్మోలజీ స్పష్టం చేసింది.

ఢిల్లీతో సహా పంజాబ్, యూపీ, ఉత్తరాఖండ్‌లో 40 సెకన్లపాటు భూప్రకంపనలు సంభవించాయి. మధ్యాహ్నం 2:25 నిమిషాలకు భూకంపం సంభవించినట్లు తెలుస్తోంది. కార్యాలయాలు, ఇళ్ల నుంచి ప్రజలు భయంతో బయటకు పరుగులు తీశారు.

In Delhi - NCR

