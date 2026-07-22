 ఢిల్లీలో కొనసాగుతున్న హైటెన్షన్‌.. | Delhi Jantar Mantar CJP Day 3 Protests Live Updates | Sakshi
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ఢిల్లీలో కొనసాగుతున్న హైటెన్షన్‌..

Jul 22 2026 9:21 AM | Updated on Jul 22 2026 9:28 AM

Delhi Jantar Mantar CJP Day 3 Protests Live Updates

నీట్‌ పేపర్‌ లీక్‌ వ్యవహారంపై కాక్రోచ్‌ జనతా పార్టీ (CJP) చేపట్టిన ఆందోళనలు ఢిల్లీలో ఉద్రిక్తతలకు దారితీస్తున్నాయి. సోమవారం పార్లమెంట్‌ ముట్టడి సమయంలో, అలాగే మంగళవారం చోటుచేసుకున్న ఘర్షణల అనంతరం పోలీసులు జంతర్‌ మంతర్‌ వద్ద ఏర్పాటు చేసిన టెంట్లు, వేదికను తొలగించారు. అయితే బుధవారం ఉదయం నుంచి నిరసనకారులు మళ్లీ అక్కడకు చేరుకుని ఆందోళనలు కొనసాగిస్తున్నారు. మరోవైపు భారీగా పోలీసులు, ర్యాపిడ్‌ యాక్షన్‌ ఫోర్స్‌ బలగాలను మోహరించారు.

లేటెస్ట్‌ అప్‌డేట్స్‌:

👉ఆయన రాజీనామా చేయాల్సిందే!
నీట్‌ పేపర్‌ లీకేజీ వ్యవహారంలో నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రదాన్‌ రాజీనామా చేయాల్సిందేనని కాక్రోచ్‌లు పట్టుబడుతున్నాయి. ఆ తర్వాతే ఆందోళనలను విరమిస్తామని సీజేపీ ప్రతినిధులు తేల్చి చెబుతున్నారు. అయితే.. ఈ విషయంలో కేంద్రం నుంచి సానుకూల సంకేతాలేవీ కనిపించడం లేదు. తొలిరోజు నిరసనల సందర్భంగా కేంద్ర మంత్రి జేపీ నడ్డాను కలిసిన నిరసనకారుల ప్రతినిధులు డిమాండ్లతో కూడిన వినతి పత్రం సమర్పించినప్పటికీ.. ఇప్పటిదాకా ప్రభుత్వం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు. పైగా తప్పు చేసినవాళ్లను జైల్లో పెట్టామని ప్రధాని మోదీ అంటుండగా.. చర్చలకు ప్రభుత్వం సిద్ధమంటూ ధర్మేంద్ర ప్రదాన్‌ విపక్షాలకు స్పష్టం చేశారు. 

👉జంతర్‌ మంతర్‌లో మళ్లీ భారీగా చేరిన నిరసనకారులు
వర్షం కురుస్తున్నప్పటికీ CJP కార్యకర్తలు జంతర్‌ మంతర్‌లో నిరసనలు కొనసాగిస్తున్నారు. మంగళవారంతో పోలిస్తే బుధవారం ఉదయం ఆందోళనకారుల సంఖ్య పెరిగినట్లు సమాచారం. ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేస్తూ తమ డిమాండ్లను కొనసాగిస్తున్నారు.

👉 CJP నేత వాట్సాప్‌ అకౌంట్‌ బ్లాక్‌ అంటూ ఆరోపణ
CJP ప్రతినిధి సౌరవ్‌ దాస్‌ తన వాట్సాప్‌ అకౌంట్‌ బ్లాక్‌ అయ్యిందని ఆరోపించారు. తమ నిరసనల నేపథ్యంలోనే డిజిటల్‌ ఆంక్షలు విధిస్తున్నారని ఆయన విమర్శించారు. ఇప్పటికే తమ సంస్థకు చెందిన పలు సోషల్‌ మీడియా ఖాతాలు, వ్యవస్థాపకుడికి సంబంధించిన ఖాతాలు బ్లాక్‌ లేదా సస్పెండ్‌ అయ్యాయని CJP ఆరోపిస్తోంది.

👉 పోలీసులపై రాళ్ల దాడి.. కేసు నమోదు
మంగళవారం రాత్రి ఢిల్లీలోని కన్నాట్‌ ప్లేస్‌ ప్రాంతంలో పోలీసులు, ర్యాపిడ్‌ యాక్షన్‌ ఫోర్స్‌ సిబ్బందిపై రాళ్ల దాడి జరిగిన ఘటనపై కేసు నమోదైంది. గుర్తుతెలియని వ్యక్తులపై ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదు చేసినట్లు ఢిల్లీ పోలీసులు తెలిపారు.

👉 RAF వాహనంపై దాడి
కన్నాట్‌ ప్లేస్‌లో గుంపును చెదరగొట్టే క్రమంలో ఆందోళనకారులు రాళ్లు రువ్వినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. RAF‌కు చెందిన వజ్ర వాహనాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకున్నారని పేర్కొన్నారు. పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకువచ్చేందుకు పోలీసులు సంయమనం పాటించారని అధికారులు తెలిపారు.

👉 రాహుల్‌ గాంధీ నిరసన.. ప్రధాని నివాసం వద్ద ఉద్రిక్తత
జంతర్‌ మంతర్‌ ఆందోళనకు దూరంగా ఉన్నారంటూ విమర్శలు వచ్చిన నేపథ్యంలో.. కాంగ్రెస్‌ ఎంపీలతో కలిసి రాహుల్‌ గాంధీ ప్రధాని నివాసం వైపు నిరసనకు వెళ్లారు. పోలీసులు అడ్డుకుని రాహుల్‌ గాంధీతో పాటు పలువురు నేతలను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కొద్దిసేపటి తర్వాత వారిని విడుదల చేశారు.

👉భద్రత కట్టుదిట్టం
జంతర్‌ మంతర్‌, పరిసర ప్రాంతాల్లో పోలీసులు భారీగా మోహరించారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా భద్రతను మరింత పెంచారు.

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