 బీజేపీ సంచలన నిర్ణయం.. అన్నామలైకి భారీ గుడ్‌న్యూస్‌ | Big Good News To Tamil Nadu BJP Annamalai | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బీజేపీ సంచలన నిర్ణయం.. అన్నామలైకి భారీ గుడ్‌న్యూస్‌

May 18 2026 7:56 AM | Updated on May 18 2026 8:50 AM

Big Good News To Tamil Nadu BJP Annamalai

సాక్షి, చెన్నై: తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల పరాజయం నేపథ్యంలో బీజేపీ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు తెలుస్తోంది.  తమిళనాడు బీజేపీ అధ్యక్షుడిగా మళ్లీ అన్నామలై బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశాలు ఉన్నాయని ఆ పార్టీ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. ఈ మేరకు ఆదివారం ఆ పార్టీ జాతీ నేత పీఎల్‌ సంతోష్‌ నేతృత్వంలో జరిగిన సమావేశంలో మెజారిటీ శాతం మంది అన్నామలైకే మళ్లీ బాధ్యతలు అప్పగించాలని పట్టుబట్టినట్టు సమాచారాలు వెలువడ్డాయి.

అసెంబ్లీకి  ఎన్నికల ముందుగా అన్నాడీఎంకే ఒత్తిడి మేరకు అన్నామలైను అధ్యక్ష పదవి నుంచి బీజేపీ అధిష్టానం తొలగించిన విషయం తెలిసిందే. ఆయన స్థానంలో నైనార్‌ నాగేంద్రన్‌ నియమితులయ్యారు. ఈ ఎన్నికలలో పార్టీ ఘోరంగా ఓటమి చవి చూసింది. నైనార్‌ నాగేంద్రన్‌ సైతం ఓటమి పాలు కావడంతో ఆయన్ని అధ్యక్ష పదవి నుంచి తప్పించాలన్న నినాదం బీజేపీలో బయలు దేరింది. దీంతో అధ్యక్ష మార్పు విషయంగా పీఎల్‌ సంతోష్‌ ద్వారా అభిప్రాయాల సేకరణకు బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్‌ నబిన్‌ నిర్ణయించినట్టుగా సమాచారాలు వెలువడ్డాయి.

ఈ మేరకు పీఎల్‌ సంతోష్‌ అభిప్రాయాల సేకరణలో నిమగ్నమయ్యారు. మెజారిటీ శాతం మంది అన్నామలై ద్వారానే బీజేపీ బలోపేతం సాధ్యమన్నది స్పష్టం చేసినట్టు సంకేతాలు వెలువడ్డాయి. దీంతో ఆయన్ని మళ్లీ అధ్యక్షుడిగా నియమించే అకకాశాలు ఉన్నట్టు బీజేపీ కమలాలయం వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. అలాగే ఆయనకు ఈసారి రాజ్యసభ పదవి కూడా ఇవ్వబోతున్నట్టుగా మద్దతుదారులు పేర్కొంటుండటం గమనార్హం.
 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో హీరో ఆది పినిశెట్టి దంపతులు.. (ఫొటోలు)
photo 2

అనంతపురం : భారమైన వేళ.. బాధతో విక్రయం! (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్ : మురిసిన ముద్దుగుమ్మలు (ఫొటోలు)
photo 4

నాలుగు పదుల వయసులో మరింత బొద్దుగా ఛార్మి.. బర్త్‌ డే స్పెషల్ (ఫొటోలు)
photo 5

హల్దీ పిక్స్ షేర్ చేసిన హీరోయిన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Shocking Incident Son Killed Mother In Vizianagaram 1
Video_icon

తల్లిని చంపిన కుమారుడు.. మానవత్వం మంటగొల్పే అమానుష ఘటన..
Rachamallu Siva Prasad Reddy Reaction On Chandrababu 4 Child Comments 2
Video_icon

భార్య, భర్తల్లారా జాగ్రత్త.. బాబు మాటలు విని నలుగురిని కన్నారా.. రాచమల్లు సెటైర్లు
Perni Nani Funny Comments On Kolusu Partha Sarathy 3
Video_icon

ఉప్పు, కారం తిన్నోడు ఎవడైనా.. ఒళ్ళంతా ఆముదం పూసుకుని...
Chandrababu Big Scam Busted In Capital Amaravati 4
Video_icon

బాబు బండారం బట్టబయలు.. నిర్మాత అశ్వనీదత్ కు రాజధానిలో విలువైన ప్లాట్లు
Delhi Capitals Win Against Rajasthan Royals 5
Video_icon

రాజస్థాన్ రాయల్స్ పై ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ విజయం
Advertisement
 