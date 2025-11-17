 హేమాచలుడికి పూజలు | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

హేమాచలుడికి పూజలు

Nov 17 2025 10:27 AM | Updated on Nov 17 2025 10:27 AM

హేమాచలుడికి పూజలు

హేమాచలుడికి పూజలు

మండల పరిధిలోని మల్లూరు శ్రీ హేమాచల లక్ష్మీనర్సింహస్వామి ఆలయం ఆదివారం వేలాది మంది భక్తజనంతో కిక్కిరిసిపోయింది. రాష్ట్రంలోని సుదూర ప్రాంతాల నుంచి స్వామివారిని దర్శించుకునేందుకు వేలాదిగా భక్తులు తరలివచ్చారు. ఆలయ సమీపంలోని పవిత్ర చింతామణి జలపాతం వద్ద స్నానాలు ఆచరించి ఆలయంలోని స్వయంభు లక్ష్మీనర్సింహస్వామిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఉదయం 9 నుంచి మధ్యాహ్నం 12గంటల వరకు నిర్వహించిన తిలతైలాభిషేకం పూజలో పాల్గొని స్వామివారిని నిజరూప దర్శనం చేసుకుని భక్తులు పులకించారు. సంతానం కోసం వచ్చిన దంపతులకు అర్చకులు స్వామివారి నాభిచందన ప్రసాదాన్ని అందజేశారు. నిత్యాన్నదాన కార్యక్రమ నిర్వహణ ఖర్చులకు భక్తులు విరాళాలను అందజేశారు.

– మంగపేట

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

విజయవాడ : భవానీ ద్వీపంలో సందడే సందడి (ఫొటోలు)
photo 2

రాజ్ తరుణ్ 'పాంచ్ మినార్' ట్రైలర్ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 3

కార్తీక మాసం చివరి సోమవారం..ఆలయంలో భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు (ఫొటోలు)
photo 4

మహేశ్ బాబు 'వారణాసి' సినిమా ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 5

పెళ్లయి 15 ఏళ్లు.. 'మన్మథుడు' హీరోయిన్ పార్టీ మూడ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Bus Hits Diesel Tanker In Saudi Arabia 1
Video_icon

డీజిల్ ట్యాంకర్ ను ఢీకొట్టిన బస్సు.. స్పాట్ లోనే 42 మంది..
Atchannaidu Followers Attack On YSRCP Leaders At Rachabanda Event 2
Video_icon

రెచ్చిపోయిన అచ్చన్న రౌడీలు
KA Paul Satires On Pawan Kalyan 3
Video_icon

పవన్ ను ఓ రేంజ్ లో వేసుకున్న KA పాల్
Delhi Blast Incident Twist 9mm Cartridges Found Near Red Fort 4
Video_icon

ఢిల్లీ పేలుడు కేసులో మూడు బుల్లెట్ల మిస్టరీ
Lalu Yadav Daughter Rohini Acharya Sensational Allegations 5
Video_icon

లాలూ ఫ్యామిలీలో లుకలుకలు.. ఇంటిని వీడిన కుమార్తెలు
Advertisement
 