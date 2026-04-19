 నభా నటేశ్ నాగబంధం మూవీ.. మరో సాంగ్ రిలీజ్ | Virat Karrna and Nabha Natesh Nagabandham Movie Sura Sura Song out now | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Nagabandham Movie: నభా నటేశ్ నాగబంధం మూవీ.. మరో సాంగ్ రిలీజ్

Apr 19 2026 1:54 PM | Updated on Apr 19 2026 2:05 PM

Virat Karrna and Nabha Natesh Nagabandham Movie Sura Sura Song out now

విరాట్‌ కర్ణ, నభా నటేశ్, ఐశ్వర్య మీనన్‌ ప్రధానపాత్రల్లో వస్తోన్న మూవీ నాగబంధం. ఈ మూవీకి అభిషేక్‌ నామా దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో ఈ సినిమాలో జగపతిబాబు కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే మూవీ నుంచి ఫస్ట్‌ సింగిల్‌తో పాటు టీజర్‌ కూడా చేశారు. వీటికి ఆడియన్స్ నుంచి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ మూవీని ఎన్‌ఐకే స్టూడియోస్, అభిషేక్‌ పిక్చర్స్‌ పతాకంపై కిషోర్‌ అన్నపురెడ్డి, నిషితా నాగిరెడ్డి ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు.

తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి మరో సాంగ్‌ రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. సుర సుర అంటూ సాగే పాటను విడుదల చేశారు. ఈ పాటకు కాసర్ల శ్యామ్ లిరిక్స్ అందించగా.. కనకవ్వ, నల్గొండ గద్దర్‌, అనురాగ్‌ కులకర్ణి, కాల భైరవ, మంగ్లీ, సాహితి చాగంటి ఆలపించారు. ఈ పాటను జునైద్‌ కుమార్‌, అభే కంపోజ్ చేశారు. ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా జులై 3న థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది.

 

Photos

View all
photo 1

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఏప్రిల్ 19-26)
photo 2

చిరుజల్లుల చల్లదనం (ఫొటోలు)
photo 3

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో టాలీవుడ్ హీరోయిన్స్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

ప్రముఖ ఆభరణాల షోరూం ప్రారంభించిన నిధి అగర్వాల్ (ఫొటోలు)
photo 5

కంట్రీ క్లబ్‌లో గ్రాండ్‌గా ఫ్యాషన్‌ షో (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Slams Chandrababu Against Raids In KVR House 1
Video_icon

జర్నలిస్ట్ KVRపై కేసులు.. బాబును ఏకిపారేసిన జగన్
ప్రళయ కాలం వచ్చేసింది! మానవాళికి ఆఖరి రోజా
నా వ్యాఖ్యలను వక్రీకరించారు.. నేను శ్రీ రాముడిని అలా అనలేదు
KGF డైలాగుతో దడదడలాడించిన శ్యామల
సీనియర్లను కరివేపాకులా తీసేస్తున్న లోకేష్.. నేతల శాపనార్థాలు
